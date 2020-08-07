خبراء ينتقدون البطء الحكومي في إغاثة متضرري السيول والامطار

انتقد الدكتور عبدالعزيز النور الخبير والمحلل السياسي بطء التحرك الحكومي في العاصمة الخرطوم والولايات لاغاثة ونجدة متضرري السيول والامطار مبينا ان العديد من قرى ولاية الخرطوم وبعض الولايات تضررت بصورة كبيرة جدا وان الكثير من المواطنين تهدمت منازلهم وسويت بالأرض وضاعت مقتنياتهم الثمينة ومصادر رزقهم واصبحوا يقيمون في العراء بلا منازل او خيام تأويهم مع احتمال كبير بحدوث كوارث بيئية وتفشي الأمراض في المناطق المتضررة في الخرطوم والولايات

وقال النور وفق صحيفة أخرلحظة إن التدخل الحكومي حتى الآن لايرقى لمستوى المصيبة التي حلت بأهلنا وكان يجب أن تتحرك بواسطة حاضنتها السياسية والاحزاب المكونة لهذه الحاضنة مع مايسمى باصدقاء السودان في أوربا وامريكا والعالم العربي مبديا دهشته لعدم تحرك ايا من رجال المال والاعمال التابعين للتحالف الحاكم لاغاثة البسطاء المتضررين من السيول والامطار

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وقارن الدكتور النور بين هبة الدعم السريع الخريف الماضي بتعليمات مباشرة من قياداته لاغاثة متضرري السيول والامطار في الجيلي وبقية الولايات التي تضررت بالخيام والمواد الغذائية والمستلزمات الصحية والطبية والمساعدات المالية للأسر التي فقدت سبل كسب عيشها واتباع ذلك بحملة كبيرة لرش البعوض ومكافحة الملاريا واصحاح البيئة

مشددا على ان الأحوال اختلفت الان وأصبح هناك حكومة مدنية ثورية وولاة مدنيين تم تعيينهم ولن يستطيع الدعم السريع القيام بأعبائه الوطنية في الدفاع عن الوطن وتأمين الفترة الانتقالية وفي نفس الوقت يقوم بأعباء ووظائف الحكومة في إغاثة متضرري السيول والامطار.

ودعا عبدالعزيز الحكومة الانتقالية وولاة الولايات المدنيين للتحرك العاجل وتقديم العون لكل المتضررين واستنفار لجان المقاومة للمساعدة في ذلك بدلا من الإساءة لقادة القوات المسلحة وإثارة ونشر الكراهية والنعرات العنصرية والقبلية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )