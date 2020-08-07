(5) جرائم قتل في يوم واحد بالخرطوم

التاريخ: 07-أغسطس-2020 فى : حوادث 0 مشاهدة قتل خمسة أشخاص بينهم أجنبيان بولاية الخرطوم، أمس (الخميس)، وقال مصدر إن الجرائم وقعت في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم. Advertisements موضحاً أن بين الضحايا اجنبيان قتلا في اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتهما وقبيلة أخرى من جنسيتهم شمال بحري، وبحسب صحيفة السوداني، أشار إلى أن الجرائم الثلاث الأخرى وقعت بمنطقتي أمبدة والصالحة بأم درمان، مؤكداً أن الشرطة دونت بلاغات بالقتل العمد وأحالت الجثامين إلى مشرحة أم درمان. الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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