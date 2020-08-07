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(5) جرائم قتل في يوم واحد بالخرطوم

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Ibrahimali Ali 0 تبليغ

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التاريخ: 07-أغسطس-2020

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(5) جرائم قتل في يوم واحد بالخرطوم

قتل خمسة أشخاص بينهم أجنبيان بولاية الخرطوم، أمس (الخميس)، وقال مصدر  إن الجرائم وقعت في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم.

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موضحاً أن بين الضحايا اجنبيان قتلا في اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتهما وقبيلة أخرى من جنسيتهم شمال بحري، وبحسب صحيفة السوداني، أشار إلى أن الجرائم الثلاث الأخرى وقعت بمنطقتي أمبدة والصالحة بأم درمان، مؤكداً أن الشرطة دونت بلاغات بالقتل العمد وأحالت الجثامين إلى مشرحة أم درمان.

 

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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