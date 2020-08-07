عاجل.. ننشر سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020

الجمعة 7 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار 139.45 جنيه مقابل 144 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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سجل سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم بالسوق السودانية، 160 جنيها، فيما جاء على شاشات بنك السودان المركزي عند سعر 65.30 جنيه للشراء، و65.63 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فسجل في التعاملات المبكرة اليوم 174.30 جنيه في السوق الموازية، و72.22 جنيه للشراء، و72.58 جنيه للبيع في السوق الرسمية.

سجل سعر الريال السعودي بحسب متعاملين في سوق الصرف السودانية، صباح الجمعة، 37.35 جنيه في السوق السوداء، بينما جاء السعر الرسمي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل في السوق الموازية (السوداء) 38.85 جنيه، وجاء السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء عند مستوى 261 جنيها، وسجل سعره الرسمي لدى بنك السودان المركزي 178.97 جنيه للشراء، و179.87 جنيه للبيع.