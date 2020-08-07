- 1/3
- 2/3
- 3/3
الجمعة 7 أغسطس 2020
كتب
متابعات - اخبار الخليج 365
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الجمعة، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، في حين استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيها سودانيا للشراء، و55.27 جنيه للبيع.
وتكرر سعر البنك المركزي لدى معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.
أما في السوق السوداء، فقد سجل الدولار 139.45 جنيه مقابل 144 جنيها في ختام تعاملات أمس الخميس، وفقا لوسائل إعلام محلية.
سجل سعر اليورو الأوروبي في مستهل تعاملات اليوم بالسوق السودانية، 160 جنيها، فيما جاء على شاشات بنك السودان المركزي عند سعر 65.30 جنيه للشراء، و65.63 جنيه للبيع.
وعن سعر الجنيه الإسترليني فسجل في التعاملات المبكرة اليوم 174.30 جنيه في السوق الموازية، و72.22 جنيه للشراء، و72.58 جنيه للبيع في السوق الرسمية.
سجل سعر الريال السعودي بحسب متعاملين في سوق الصرف السودانية، صباح الجمعة، 37.35 جنيه في السوق السوداء، بينما جاء السعر الرسمي عند 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.
وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل في السوق الموازية (السوداء) 38.85 جنيه، وجاء السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء عند مستوى 261 جنيها، وسجل سعره الرسمي لدى بنك السودان المركزي 178.97 جنيه للشراء، و179.87 جنيه للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. ننشر سعر الدولار في السودان اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.