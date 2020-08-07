مقتل أشخاص بينهم أجانب بالخرطوم….

الخليج 365:

قتل خمسة أشخاص بينهم أجنبيان بولاية الخرطوم، أمس (الخميس).

وقال مصدر صحفي إن الجرائم وقعت في مناطق متفرقة بولاية الخرطوم، موضحاً أن بين الضحايا اجنبيان قتلا في اشتباكات مسلحة وقعت بين قبيلتهما وقبيلة أخرى من جنسيتهم شمال بحري، وأشار إلى أن الجرائم الثلاث الأخرى وقعت بمنطقتي أمبدة والصالحة بأم درمان، مؤكداً أن الشرطة دونت بلاغات بالقتل العمد وأحالت الجثامين إلى مشرحة أم درمان.

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