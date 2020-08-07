أظهر مقطع فيديو تم تداوله من قبل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي لرجل سوداني يجلس بالقرب من كفيله وهو يقوم بترديد أغنية تحمل في مضمونها معانته من كفيله في الدوله التي يقيم بها. Advertisements تلك الكلمات التي رددها تعكس حال معظم المغتربين وشدّة معاناتهم، وبحسب متابعات (أخبار الخليج 365) فقد وجد الفيديو رواجاً واسعاً من قبل النشطاء الذين ابدو إعجابهم بالكلمات التي جاءت تحمل في مطلعها:(الكفيل كفيلي ياناس كفيلي والحير دليلي ياناس كفيلي). الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو: رجل سوداني يدندن بكلمات في كفيله ويحظي بإعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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