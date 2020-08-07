الثروة الحيوانية : تلك هى ملابسات ارجاع السعودية بواخر الماشية السودانية!

كشف د. عادل فرح ادريس وزير الثروة الحيوانية المكلف عن تصدير 850 الف راس من الماشية للمملكة العربية السعودية وذلك في الفترة من ابريل الماضي وحتى الان عبر 71 باخرة.

واضاف وفق (سونا) حول ملابسات رجوع بواخر الماشية السودانية من المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية ان من اهم اسباب رجوع الماشية والتي تمثلت في ستة بواخر, اضافة الى ضعف المناعة، هي بعض الممارسات السالبة للمصدرين

مشيرا الى ان الموجود من الماشية في محجر بورتسودان الان يبلغ 58 الف راس و ليس 150 الف راس كما تناقلته بعض وسائل الاعلام مؤكدا ان المحاجر التي حدثت فيها اشكالات هي القضارف ,و كسلا نسبة لانها غير مسورة بجانب ان البواخر نفسها غير مطابقة للمواصفات مشيرا الى نفوق نسبة عالية بلغت ثلاثة آلاف راس فى الاعداد التي رجعت نسبة لانعدام مياه الشرب.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )