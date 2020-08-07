المركز يتجاهل مطالب إعتصام أبوجبيهة

تواصل اعتصام مواطني مدينة أبوجبيهة بولاية جنوب كردفان ليومه العاشر دون إستجابة لمطالب المعتصمين من حكومتي المركز والولاية.

الإعتصام الذي انطلق وسط المدينة وأهم شوارعها الحيوية واتخذ مقراً له بجوار الوحدة الإدارية. تمثلت مطالبهم بحسب سونا فى الآتى : إقالة المدير التنفيذي للمحلية/ إقالة قائد القوات المسلحة بالمنطقة/ تأهيل وتحسين القطاع الصحي/ إقالة المدير العام والمدير الطبي ومدير الإمدادات الدوائية لمستشفى أبوجبيهة ومدير الخدمات الصحية.(إعادة هيكلة القطاع الصحي)/ تكملة العمل في الطريق الدائري فى اسرع وقت ممكن/ إزالة شركات التعدين القاتلة المستخدمة لمادة السيانيد وتطهير التربة ومحاسبة المختلسين/ إنشاء شبكة مياه كاملة للمدينة/ تأهيل وتحسين كهرباء أبوجبيهة وربطها بالكهرباء القومية / صيانة الطرق الداخلية وإنشاء جسور للخيران لربط الأحياء والقرى بالمدينة.

/ إقالة الطاقم الإداري بمكتب الزراعة/ تأهيل وتحسين شبكات الإتصالات / إبعاد قوات الديسي التابعة لدولة الجنوب المتمركزة في الناحية الجنوبية الشرقية للمحلية والتى تقوم بتحصيل جبايات من أصحاب المشاريع الزراعية بطريقة غير شرعية ومستفزة مع العلم أن هذه القوات كانت مدعومة من النظام السابق . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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