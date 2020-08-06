عاجل.. السعودية وجنوب السودان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مع وزيرة خارجية جنوب السودان باتريسا خميسا واني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في شتى المجالات.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين تبادلا -خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس- وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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