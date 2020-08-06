أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 6 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني الدولية:

– النيابة تحقق مع شقيق البشير لبيعه بئر نفط

– إثيوبيا تعلن عن التزامها بنتائج مرضية بين الدول الثلاث

– تاور: الولاة المدنيون تنتظرهم توقعات وأعباء كبيرة

– إدارة مكافحة الأوبئة تفعّل خطط الاستجابة لطوارئ الخريف

– انعدام شبه كامل للغاز بمحلية المتمة

صحيفة اليوم التالي:

– وزارة الخارجية: نتابع تداعيات الانفجار ونتضامن مع شعب وحكومة لبنان

– أمين عام مجلس السيادة: لم نشهر عطاءً لشراء السيارات بسبب توقف الصحف الورقية بالكورونا

صحيفة أخبار اليوم:

– خبير يطالب وزارة الطاقة بحلول جذرية لأزمة الكهرباء

– بعثة (يونيتامس) تطلع على خطط الحكومة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية

– لجنة الفيضان تحذر: إرتفاع في مناسيب النيل الأزرق

– إدارة مكافحة المخدرات تفكك 3 شبكات إجرامية بولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان

– جنوب كردفان: إعتصام أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة لمطالبه

صحيفة السوداني:

– القوات المسلحة تستنكر الإساءة للفريق أول ركن شمس الدين كباشي

– وضع إمكانات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

– السودان يهدد بمغادرة مفاوضات “سد النهضة”

– المَالِيّة تُوَفِّرْ (٢٥) مليون دولار شهرياً لاستيراد الأدوية وتدفع (٥٠%) للإمدادات الطبية

– وزارة المالية تشرع في السيطرة على المال العام

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صحيفة الوطن:

– الباقر عبد القيوم علي: (همس الحروف .. إين تقف الدولة من قصة ضياع ثروتنا الحيوانية)

– عودة اعتصام كسلا والبجا يهاجمون قوى الحرية والتغيير

– فتح المعابر مع حدود مصر الأحد المقبل

– السودان يعلن تضامنه مع حكومة وشعب لبنان

– المالية تنسق مع البعثة الأممية المتكاملة (يونيتامس)

– الري: ارتفاع مناسيب النيل فى بعض الاحباس

صحيفة آخر لحظة:

– الجيش: اصوات نشاز اساءت للقوات المسلحة وكباشي ونملك حق مقاضاتها

– والي نهر النيل: مراجعة توكيلات الدقيق والغاز

– الشيوعي: النظام السابق وراء أحداث حلفا

– ارتفاع ملحوظ بمناسيب النيل الازرق

– ابلاغ الاندية ببرمجة الممتاز

صحيفة صوت الأمة:

– البرهان يضع إمكانيات الجيش تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف

– اجتماع بالقصر اليوم لبحث تداعيات تعيين والى كسلا

– الثورية : توقيع السلام بعد أسبوعين

– إنتاج 850 برميل نفط يومياً بابوجابرة

– إعادة تشغيل المعابر الحدودية مع جمهورية مصر

صحيفة القوات المسلحة:

– القيادة العامة تدين وتستنكر حادثة الحتانة

– القوات المسلحة تشارك في درء السيول و الأمطار بشرق النيل

– الخارجية: الجالية السودانية في بيروت بخير

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)