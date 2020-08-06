أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 6 أغسطس 2020م

صحيفة السوداني الدولية:
– النيابة تحقق مع شقيق البشير لبيعه بئر نفط
– إثيوبيا تعلن عن التزامها بنتائج مرضية بين الدول الثلاث
– تاور: الولاة المدنيون تنتظرهم توقعات وأعباء كبيرة
– إدارة مكافحة الأوبئة تفعّل خطط الاستجابة لطوارئ الخريف
– انعدام شبه كامل للغاز بمحلية المتمة
صحيفة اليوم التالي:
– وزارة الخارجية: نتابع تداعيات الانفجار ونتضامن مع شعب وحكومة لبنان
– أمين عام مجلس السيادة: لم نشهر عطاءً لشراء السيارات بسبب توقف الصحف الورقية بالكورونا
صحيفة أخبار اليوم:
– خبير يطالب وزارة الطاقة بحلول جذرية لأزمة الكهرباء
– بعثة (يونيتامس) تطلع على خطط الحكومة الاقتصادية والاصلاحات الهيكلية
– لجنة الفيضان تحذر: إرتفاع في مناسيب النيل الأزرق
– إدارة مكافحة المخدرات تفكك 3 شبكات إجرامية بولايتي النيل الأزرق وشمال كردفان
– جنوب كردفان: إعتصام أبوجبيهة يدخل يومه العاشر دون إستجابة لمطالبه
صحيفة السوداني:
– القوات المسلحة تستنكر الإساءة للفريق أول ركن شمس الدين كباشي
– وضع إمكانات القوات المسلحة تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف
– السودان يهدد بمغادرة مفاوضات “سد النهضة”
– المَالِيّة تُوَفِّرْ (٢٥) مليون دولار شهرياً لاستيراد الأدوية وتدفع (٥٠%) للإمدادات الطبية
– وزارة المالية تشرع في السيطرة على المال العام
صحيفة الوطن:
– الباقر عبد القيوم علي: (همس الحروف .. إين تقف الدولة من قصة ضياع ثروتنا الحيوانية)
– عودة اعتصام كسلا والبجا يهاجمون قوى الحرية والتغيير
– فتح المعابر مع حدود مصر الأحد المقبل
– السودان يعلن تضامنه مع حكومة وشعب لبنان
– المالية تنسق مع البعثة الأممية المتكاملة (يونيتامس)
– الري: ارتفاع مناسيب النيل فى بعض الاحباس
صحيفة آخر لحظة:
– الجيش: اصوات نشاز اساءت للقوات المسلحة وكباشي ونملك حق مقاضاتها
– والي نهر النيل: مراجعة توكيلات الدقيق والغاز
– الشيوعي: النظام السابق وراء أحداث حلفا
– ارتفاع ملحوظ بمناسيب النيل الازرق
– ابلاغ الاندية ببرمجة الممتاز
صحيفة صوت الأمة:
– البرهان يضع إمكانيات الجيش تحت تصرف لجنة طوارئ الخريف
– اجتماع بالقصر اليوم لبحث تداعيات تعيين والى كسلا
– الثورية : توقيع السلام بعد أسبوعين
– إنتاج 850 برميل نفط يومياً بابوجابرة
– إعادة تشغيل المعابر الحدودية مع جمهورية مصر
صحيفة القوات المسلحة:
– القيادة العامة تدين وتستنكر حادثة الحتانة
– القوات المسلحة تشارك في درء السيول و الأمطار بشرق النيل
– الخارجية: الجالية السودانية في بيروت بخير
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس 6 أغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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