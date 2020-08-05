شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : طبقت مجموعة من القطط (الكدايس) في مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة نظام التباعد بصورة لفتت أنظار منصة التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حيث أظهرت الصور القطط جالسة على بعد مسافات وكأنها التزمت بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي. وبحسب صحيفة صوت الأمة، هذا المشهد لـ”كدايس” مدني دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي على التعليق ووصفوا القطط في زمن “الكورونا”، فيما علق آخرون أن سياسة التباعد الاجتماعي التي طبقتها القطط، ابتعد عنها الناس والمعنيين بالأمر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “كدايس” ود مدني تطبق قواعد تباعد (كورونا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.