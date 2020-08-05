عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 5 اغسطس 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السياسي

وزير الري: تغيير في موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة يهدد مسيرة التفاوض

هلع ودمار ودمار في بيروت.. ورئيس الوزراء يدعو لتقديم مساعدة دولية للبنان

الحكومة تقرر توفير احتياجات عاجلة لإيواء متضرري الأمطار والسيول

الولاية الشمالية تغلق حدودها لمدة عشرة أيام

العون الإنساني تضرر (1127) أسرة جراء الأمطار بغرب كردفان

اللجنة الوطنية تبحث مع وفد “يونيتامس” خطة حماية المدنيين

“طوارئ الخريف” بالخرطوم تنشئ آلية للتدخل السريع

حمدوك يدعو للإسراع في تكوين المجلس التشريعي

النيل الدولية

حمدوك توقيع اتفاق السلام النهائي قريبا

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت وسقوط قتلى وجرحى بالآلاف

ارتفاع مناسيب النيل الأزرق ولجنة الفيضانات تحذر

إغلاق كامل لحدود الولاية الشمالية اعتبارا من اليوم

السوداني الدولية

مناوي يكشف عن تعرضه لألفاظ نابية عبر حسابات وهمية في تويتر

حاكم إدارية أبيي يصدر أمراً إدارياً بإغلاق نقاط جمع الضرائب العشوائية

اليوم التالي

ولاية الخرطوم تشكل آلية للتدخل السريع لمجابهة طوارئ الخريف

وزير الثقافة والإعلام يتقدم بمعايدة ميدانية للعاملين بالوزارة

الحزب الجمهوري: الصادق المهدي عدو الثورة

مجلس السيادة يدين حادثة (الحتانة)

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آخر لحظة

مطالبات بالقصاص العادل لشهداء كجبار

إرتفاع في مناسيب النيل الازرق وتحذيرات للمواطنين

حمدوك: نعيش معاناة شعبنا وسنعبر وسينصلح حال الناس

أكد رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك التزام حكومة

مدير عام التنمية الاجتماعية في زيارة للدور الايوائية

صوت الأمة

الواثق البرير: توجيهنا لمنسوبي الحزب عدم الاستجابة لأي آراء لا تمثل المؤسسات

توقعات بتعليق صادر الماشية السودانية إلى السعودية

تحذيرات من اختيار أمين عام من داخل ديوان الضرائب

تسجيل 42 إصابة و 11 حالة وفاة جديدة بفيروس كرونا

أخبار اليوم

والي الشمالية تتفقد أسر الشهداء وتتعهد بحل مشاكل الخدمات بمنطقة كجبار

خبير سياسي : الاساءات القبلية والعنصرية ستقود السودان لنفق مظلم

حمدوك: هديتنا لشهداء الثورة بناء وطن يسع الجميع

آلية للتدخل السريع لمجابهة طوارئ الخريف بولاية الخرطوم

والي الجزيرة يتعهد بدعم خطط مشروع الجزيرة ومعالجة قضاياه

الوطن

كباشي يشيد بمبادرة الشيخ الياقوت ويؤكد على حوجة البلاد لمشروع يتوافق عليه الجميع

حمدوك يؤكد التزام حكومة الفترة الانتقالية بالوفاء بالعهد لشهداء الثورة المجيدة ويدعو للإسراع بتكوين المجلس التشريعي

الطويل : توقيع الصلح بين الفلاتة والرزيقات خطوة في طريق تعزيز السلم الأهلى والإجتماعي

خبير سياسي : تكتيكات حزب الامة لن تمنحه عمراً جديداً بعد ترجل الصادق المهدي

أسامة سعيد : الاساءات القبلية والعنصرية ستقود السودان لنفق مظلم

السوداني

السفير السوداني بلبنان: حتى الآن.. السودانيون بخير

حمدوك يوجه بتكوين لجان للتصدي لطوارئ الخريف برئاسة الولاة

السيسي يهاتف البرهان ويهنئه بعيد الأضحى

وزير الطاقة المكلف يدعو العاملين بالتحلي بالإرادة والعزيمة

حمدوك: سيتم توقيع اتفاق السلام خلال أسابيع

في ذمة الله الشاعر والاديب والكاتب اللواء ركن م/ ابوقرون عبدالله ابوقرون ..

سونا

رئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس المصري

البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من سلفاكير

تاور يدعو أبناء الزغاوة والحلفاويين إلى التكاتف والتعاضد

د.حمدوك يؤكد لتزام حكومته بالوفاء بالعهد لشهداء الثورةالمجيدة

الاجتماع الخاص بموقف الخريف والأمطار يُصدر عدداً من التوجيهات

الشيوعي يدعو لتضافر الجهود لوقف الفتن والاقتتال

وزير الري: مخاوف جدية بمسيرة مفاوضات سد النهضة والتفاهمات والتقدم الذي تحقق

والي القضارف يدعو لمضاعفة العمل لتحقيق تطلعات المواطنين

والي القضارف يؤكد ضرورة اكمال مشروع مياه القضارف

النيل الابيض تكمل استعداداتها لاستقبال واليها اليوم

والي الشمالية تتفقد اسر الشهداء بمحليات الولاية

والي الشمالية تطمئن على مجمل الأوضاع بالولاية

تاجيل المؤتمر العام لقبيلة البرقد

إغلاق كامل لحدود الولاية الشمالية إعتبارا من اليوم الاربعاء

والي الجزيرة يدعو لوضع برامج ومعالجات جذرية لدرء آثار الخريف

والي الجزيرة : مشروع الجزيرة مهيأ للنهوض ودعم الإقتصادي الوطني

تواصل توزيع المعينات للمتضررين من السيول والأمطار بمحلية ابوحمد

اضرار بالغة جراء السيول والامطار بغرب كردفان

إعفاء منسق العون الانساني بشمال دارفور وتعيين خلفا له

بيان لوزارة الثقافة والاعلام حول التعدي على موقع جبل مراغة الأثري

والي شمال كردفان يؤكد أهمية معالجة مشكلة السكن الاضطراري