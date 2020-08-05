التعدي على المصارف (مجاري المياه) جريمة تستوجب الردع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى كل عام عندما تنزل الامطار تحدث مشاكل فى بعض المناطق بسبب اغلاق الناس مجارى المياه ومنعها من السير بشكل طبيعى ، وهذا الأمر تترتب عليه فى العادة خسائر للناس تتفاوت مابين القليلة والكثيرة وذلك بحسب كميات الامطار النازلة وحجم ونوع التعدى على المصارف ومسارات الماء ، وهنا لابد من تحمل الدولة مسؤوليتها الكاملة والحرص على حماية مصارف الماء من التعدى عليها لان هذه جريمة كبيرة وربما تترتب عليها اثار كبيرة واصرار بالغة كصعوبة الحركة داخل الاحياء بسبب تراكم المياه فى الطرقات وبقاءها فترة طويلة الامر الذى يقود الى انتشار الاوبئة والامراض وتوالد الحشرات وغيرها من الاضرار وصولا الى تهدم بعض المنازل وربما حتى قتل بعض الناس ، وهذا يستدعى الإنتباه لخطورة اغلاق المصارف سواء برمى الاوساخ فيها أو حتى التعدى عليها بالبنيان عليها ، ولابد ان يلتزم المواطنون بهذا الامر ويعملوا على محاربته ومراقبة الاوضاع فى مناطقهم ونصح من يعتدى على المصارف سواء برمى الاوساخ فيها أو البناء عليها بايقاف عدوانه وتنبيهه لمخاطر فعله وقبح عمله ، وإن لم يتجاوب مع النصح فليتم التشديد عليه حتى لو استدعى الأمر ابلاغ السلطات عنه ، والتى يجب ان تكون فاعلة وتطبق اقسى عقوبة ممكنة حتى يرتدع الناس عن هذا السلوك المشين.

وحسنا فعل المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الاستاذ احمد السماني وهو يوجه بتفعيل القوانين ومنع التعدي علي مصارف الامطار

وذلك خلال جولة واسعة له تفقد فيها عددا من مصارف الامطار بوحدتي ودنوباوي وحي العرب الاداريتين برفقة مدير البني التحتية المهندس عبدالرحمن احمد بجانب مدير التخطيط العمراني المهندس سليمان محمد سليمان ومدير غرفة العمليات والطواري بالمحلية الاستاذ قاسم بدوي واعضاء الغرفة ومهندسي الوحدتين .

ووجه المدير التنفيذى اجهزة المحليات بازالة المخالفات وشفط المياه المتراكمة بالميادين والاحياء بجانب المراقبة الدورية للمصارف ومواصلة الجهود في مجابهة فصل الخريف وفقا للخطط والبرامج الموضوعة مناشدا المواطنين بعدم اغلاق المصارف او رمي الاوساخ حتي لايتم مسالتهم قانونيا

ان هذا التوجه هام جدا لمنع هذه المخالفات او على الاقل الحد منها ومن اثارها السالبة.