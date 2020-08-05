انخفاض مفاجئ لأسعار الأضاحي بالخرطوم بعد اليوم الأول للعيد

كشفت مصادر عن انخفاض كبير في أسعار الأضاحي بالخرطوم، حيث رصدت المصادر انخفاض سعر الأضاحي إلى 8 آلاف جنيه مقارنة مع 17-12 ألف يوم الوقوف بعرفة واليوم الأول للعيد، واشتكى تجار ماشية من ركود في البيع وضعف الإقبال.

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وعزا مراقبون ضعف الإقبال للوضع الاقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة، وبرروا انخفاض الأسعار بضعف الإقبال على الشراء ورجوع صادر الضأن من السعودية.

وكشف تجار ماشية أنهم اضطروا لبيع خرافهم بسعر التكلفة حتى لا يتكبدوا تكلفة إعادة الخراف إلى مناطق الإنتاج.

وبحسب صحيفة صوت الأمة، أن أشخاصاً يشترون الخراف بغرض بيعها كلحوم مذبوحة بعد أيام العيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)