حظك اليوم .. أبراج اليوم الاربعاء 5 اغسطس 2020م

الخليج 365 :
برج الحمل اليوم
على الصعيد المهني: فرصة ذهبية تتاح أمامك اليوم وتغيّر مسارك المهني إلى الأفضل.
على الصعيد العاطفي: حاول أن تتجنّب تذكّر الماضي لكي لا يتضايق منك الحبيب.
برج الثّور اليوم
على الصعيد المهني: كل الحلول أمامك ولكن الشطارة أن تكون ذكياً في إختيار الحل الأمثل.
على الصعيد العاطفي: تكتشف اليوم شخصية الحبيب الحقيقية.
برج الجوزاء اليوم
على الصعيد المهني: حاول أن تتقرّب أكثر من شخصية مهمة في العمل.
على الصعيد العاطفي: تشعر اليوم بعدم الرضى عن تصرّفات الشريك وبخيبة أمل كبيرة.
برج السّرطان اليوم
على الصعيد المهني: لا تتطرّق إلى الأمور الشخصية في العمل وحاول إبعادها.
على الصعيد العاطفي: تستفيد من الوقت للتعمّق أكثر في مزايا الحبيب.
برج الأسد اليوم
على الصعيد المهني: قد تذهب لحضور جلسة أو إجتماعاً يكون مفيد جداً لك ولمستقبلك المهني.
على الصعيد العاطفي: لا تكشف جميع أسرارك وأوراقك اليوم أمام الحبيب.
برج العذراء اليوم
على الصعيد المهني: عليك أن تكون غير إنعزالي وتعتاد على العمل ضمن الفريق والمجموعة.
على الصعيد العاطفي: الحبيب بحاجة إليك ولوقوفك إلى جانبه هذه الفترة.
برج الميزان اليوم
على الصعيد المهني: القمر في برجك اليوم فلما لا تركّز على الأمور العالقة لأن حلّها سيكون ميسّراً.
على الصعيد العاطفي: لا فائدة من البكاء على أطلال الماضي.
برج العقرب اليوم
على الصعيد المهني: حافظ على سرّك اليوم وكن أكثر حرصاً على مصلحتك.
على الصعيد العاطفي: العناد بينك وبين من تحب لن يحل أية مشكلة حاول أن تكون أكثر تساهلاً.
برج القوس اليوم
على الصعيد المهني: لا تتباهى أمام الآخرين بإنجازاتك فالحاسدين كثر.
على الصعيد العاطفي: تقلق على أمر يشغل بال الحبيب وتحاول الوقوف إلى جانبه حتى يجتازه.
برج الجدي اليوم
على الصعيد المهني: الحركة بركة وأنت تبدو نشيطاً جداً اليوم يا عزيزي الجدي.
على الصعيد العاطفي: لا تكن متكبّراً وحاول الإعتراف بخطاياك للحبيب.
برج الدّلو اليوم
على الصعيد المهني: إنك قلق جداً على أعمالك هذه الفترة وعليك أن تهدأ قليلاً.
على الصعيد العاطفي: تشعر أن الوقت ليس مناسباً لقرار جذري تجاه العلاقة.
برج الحوت اليوم
على الصعيد المهني: قد تعترضك مشكلة اليوم فلا تتردّد في طلب المساعدة من أصحاب الخبرة.
على الصعيد العاطفي: لا تتسرّع اليوم بردّات فعل تجاه إقتراح الحبيب.
تنوية : نشر الابراج للترفية والتسلية ..كذب المنجمون ولو صدقوا
كانت هذه تفاصيل خبر حظك اليوم .. أبراج اليوم الاربعاء 5 اغسطس 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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