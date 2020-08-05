حظك اليوم .. أبراج اليوم الاربعاء 5 اغسطس 2020م

الخليج 365 :

برج الحمل اليوم

على الصعيد المهني: فرصة ذهبية تتاح أمامك اليوم وتغيّر مسارك المهني إلى الأفضل.

على الصعيد العاطفي: حاول أن تتجنّب تذكّر الماضي لكي لا يتضايق منك الحبيب.

برج الثّور اليوم

على الصعيد المهني: كل الحلول أمامك ولكن الشطارة أن تكون ذكياً في إختيار الحل الأمثل.

على الصعيد العاطفي: تكتشف اليوم شخصية الحبيب الحقيقية.

برج الجوزاء اليوم

على الصعيد المهني: حاول أن تتقرّب أكثر من شخصية مهمة في العمل.

على الصعيد العاطفي: تشعر اليوم بعدم الرضى عن تصرّفات الشريك وبخيبة أمل كبيرة.

برج السّرطان اليوم

على الصعيد المهني: لا تتطرّق إلى الأمور الشخصية في العمل وحاول إبعادها.

على الصعيد العاطفي: تستفيد من الوقت للتعمّق أكثر في مزايا الحبيب.

برج الأسد اليوم

على الصعيد المهني: قد تذهب لحضور جلسة أو إجتماعاً يكون مفيد جداً لك ولمستقبلك المهني.

على الصعيد العاطفي: لا تكشف جميع أسرارك وأوراقك اليوم أمام الحبيب.

برج العذراء اليوم

على الصعيد المهني: عليك أن تكون غير إنعزالي وتعتاد على العمل ضمن الفريق والمجموعة.

على الصعيد العاطفي: الحبيب بحاجة إليك ولوقوفك إلى جانبه هذه الفترة.

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برج الميزان اليوم

على الصعيد المهني: القمر في برجك اليوم فلما لا تركّز على الأمور العالقة لأن حلّها سيكون ميسّراً.

على الصعيد العاطفي: لا فائدة من البكاء على أطلال الماضي.

برج العقرب اليوم

على الصعيد المهني: حافظ على سرّك اليوم وكن أكثر حرصاً على مصلحتك.

على الصعيد العاطفي: العناد بينك وبين من تحب لن يحل أية مشكلة حاول أن تكون أكثر تساهلاً.

برج القوس اليوم

على الصعيد المهني: لا تتباهى أمام الآخرين بإنجازاتك فالحاسدين كثر.

على الصعيد العاطفي: تقلق على أمر يشغل بال الحبيب وتحاول الوقوف إلى جانبه حتى يجتازه.

برج الجدي اليوم

على الصعيد المهني: الحركة بركة وأنت تبدو نشيطاً جداً اليوم يا عزيزي الجدي.

على الصعيد العاطفي: لا تكن متكبّراً وحاول الإعتراف بخطاياك للحبيب.

برج الدّلو اليوم

على الصعيد المهني: إنك قلق جداً على أعمالك هذه الفترة وعليك أن تهدأ قليلاً.

على الصعيد العاطفي: تشعر أن الوقت ليس مناسباً لقرار جذري تجاه العلاقة.

برج الحوت اليوم

على الصعيد المهني: قد تعترضك مشكلة اليوم فلا تتردّد في طلب المساعدة من أصحاب الخبرة.

على الصعيد العاطفي: لا تتسرّع اليوم بردّات فعل تجاه إقتراح الحبيب.

تنوية : نشر الابراج للترفية والتسلية ..كذب المنجمون ولو صدقوا