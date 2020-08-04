عاجل.. رئيس الوزراء يدعو إلى الإسراع في تكوين المجلس التشريعي

الثلاثاء 4 أغسطس 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

دعا رئيس مجلس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك، إلى ضرورة تسريع تكوين المجلس التشريعي كمطلب كبير وأساسي، وأحد إنجازات ثورة ديسمبر المجيدة التي أكدت على أهمية قيام مجلس تشريعي يمثل ألوان الطيف السياسي.



وأكد رئيس الوزراء السوداني، أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت خلال العام الماضي تحديات كثيرة ورغم ذلك استطاعت أن تنجز مهام عديدة على رأسها عودة السودان بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في ملف السلام، كاشفا في هذا الجانب أنه خلال أسابيع سيتم توقيع اتفاق السلام وبهذا يكون قد تم إنجاز المرحلة الأولى للسلام.

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وأوضح حمدوك - لدى تهنئته العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمناسبة عيد الأضحى، وفقا لوكالة السودان للأنباء اليوم الثلاثاء - أهمية المجلس التشريعي، لدوره الرقابي على الجهاز التنفيذي، كما أنه يُشكل جمعية وطنية تساهم في مناقشة القضايا الكبرى بالبلاد.

وأشار حمدوك، إلى أن بلاده على مشارف مرور عام منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية والاتفاق الذي جعل الوقوف في هذا المقام ممكناً، موضحاً أن هذا الأمر قد تم نتيجة لتضحيات شعب السودان ودماء الشهداء الذين مهروا هذه الثورة المجيدة بدمائهم.

وأكد رئيس الوزراء السوداني، إنجاز الحكومة لجزء كبير من هياكل الفترة الانتقالية المثمثل في تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء وأخيراً تعيين الولاة المدنيين، مشيراً إلى الاستقبالات الحافلة التي وجدها الولاة في الولايات، مبيناً أنه بتعيين الولاة المدنيين تكون الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً في إكمال هياكل السلطة الانتقالية.

ولفت رئيس الوزراء السوداني إلى مواصلة جهود الحكومة لمعالجة الضائقة الاقتصادية وغلاء المعيشة، مؤكدا أن هذه المعاناة ستكون لفترة قصيرة وبعدها ستتحسن أحوال المواطنين.