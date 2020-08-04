أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020م

التاريخ: 04-أغسطس-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة صحيفة السوداني الدولية: – توقيع صلح بين الرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور

– اتفاق مبدئي بين أسر ضحايا تفجيرات سفارتي واشنطن وحكومة السودان بشأن التعويضات

– وفاة نجيب الخير متأثراً بفيروس (كورونا)

– التأمين الصحي تعقم (٩) مستشفيات أطفال ودور اجتماعية وتشرف على (٧٢) مستشفىً ومركزاً صحياً و(٤٧) صيدلية

– استئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الأفريقي صحيفة اليوم التالي: Advertisements – استئناف المفاوضات الخاصة بملء وتشغيل سد النهضة برعاية الاتحاد الافريقي صحيفة الوطن: – الري تنبه المواطنين بتوخي الحيطة والحذر

– احصائيات: 5 وفيات وتدمير آلاف المنازل بسبب السيول والأمطار بالولايات

– وفاة الدبلوماسي البارز نجيب الخير عبدالوهاب بكورونا

– الغرفة التجارية تنفي صلتها بالدعوة لوقفة احتجاجية وإقالة مدني عباس

– وزير الطاقة والتعدين يستعرض الحقائق والأوضاع الراهنة بقطاع الكهرباء

– العاملين بسفارة السودان بالقاهرة ورئيس الجالية يستقبلون رئيس البعثة السفير محمد الياس صحيفة آخر لحظة: – السودان يتمسك باتفاق يضمن سلامة سد الروصيرص بمفاوضات سد النهضة

– مجلس البيئة يكشف عن وجود درجة عالية من التلوث بمياه النيل الابيض

– حزب الأمة يطالب بنزع ملف السلام من حميدتي وتسليمه حمدوك

– وفاة الوزير الأسبق نجيب الخير متأثراً بـ (كورونا)

– توقعات بهطول امطار في (15) ولاية وتحذير للمواطنين

– مؤتمر للتعايش بين غرب كردفان وشمال بحرالغزال الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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