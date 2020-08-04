السيادي يدين حادثة الاعتداء على شمس الدين كباشي

أدان مجلس السيادة الإنتقالي الحادثة التي بدرت من عدد محدود من شباب الحتانة مساء أمس الأحد ٢٠٢٠/٨/٢ أثناء الزيارة الإجتماعية التي قام بها عضو المجلس الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للصحفي جمال عنقرة بمنزله في الحتانة بمناسبة شفائه من وعكة ألمت به مؤخرا حيث تربط بين الرجلين علاقة عائلية

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وقال المجلس فى بيان له ممهور بتوقيع الامين العام الاثنين اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365 ) أن بعض الشباب اليافعين تجمعوا أمام المنزل وقاموا بقرع الطبول والهتاف المسئ لعضو مجلس السيادة، وادن المجلس ذلك السلوك الذي لا يشبه أخلاق وقيم الشعب السوداني واعتبره تصرفا غير مقبول شكلا ومضمونا