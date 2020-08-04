شداد يطلع الفيفا والكاف على الأوضاع الرياضية بالسودان

إنعقد الاثنين إجتماع عبر تقنية الفيديو من جانب المستر جياني انفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ بحضور فاطمة سامورا الأمين العام للفيفا؛ والمستر أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف)؛ والمستر فيرون مسئول الاتحادات الوطنية في الفيفا؛ انعقد الاجتماع مع (9) رؤساء اتحادات من بينها السودان؛ حيث تواجد إلى جانبه؛ اثيوبيا؛ اريتريا؛ رواندا؛ تنزانيا؛ الصومال؛يوغندا؛ جنوب السودان؛ وكينيا.

وفي مستهل الاجتماع تحدث رئيس الاتحاد الدولي عن الغرض الذي انعقد من أجله اللقاء والذي قال إنه يهدف للوقوف على موقف كل اتحاد حول تداعيات جائحة كورونا؛ والاستماع إلى أي ملاحظات أخرى؛ وكذلك تناول المضي قدماً في الدعم المخصص لمجابهة آثار كوفيد 19؛كما أمن على ضرورة الاهتمام ببرامج التطوير في قطاع كرة القدم النسائية؛ والقطاعات السنية؛ وكل برامج التطوير والاهتمام بالبنى التحتية التي قطعوا فيها شوطا كبيراً في استاد جوبا الدولي حالياً.

ونوّه إلى انهم لايمانعون ان استدعى الامر منح قرض حال تجاوز السقف الموضوع لكل اتحاد وطني؛ في إطار الدعم المخصص له حتى تكون هناك ملاعب مؤهلة فنياً وأمنياً لاقامة المباريات الدولية؛الأمر الذي يقود الى التطوير المنشود في لعبة كرة القد..

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وعقب منح الفرصة لرؤساء الاتحادات تحدث البروفيسور كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني شاكراً في البدء الاتحاد الدولي على الدعومات المقدرة ؛والاهتمام المتعاظم خلال جائحة كورونا؛ ونقل الموقف الحالي لإنتشار كوفيد 19في السودان عبر التقارير الرسمية الصادرة من الموقع الرسمي؛ لوزارة الصحة الاتحادية؛ والتي تشير إلى انحسار كبير في معدلات الاصابة مقارنة بزيادة في حالات الشفاء.

وأوضح شداد انهم حصلوا على موافقة بالعودة إلى النشاط من اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان؛ وهي الجهة العليا حالياً ويرأسها عضو مجلس السيادة؛ ووزارة الصحة عضواً بها؛ وبعد استلامهم خطاب الموافقة؛ عقدوا إجتماعاً مع مجلس الادارة يوم 28 يونيو لماضي ؛ وفيه تقرر عودة النشاط في كرة القدم بالاجماع؛ وتقرر أيضاً استكمال الموسم الكروي الحالي 2019/2020م؛ ومتبقي فيه (7) جولات في الدوري الممتاز وبعض المباريات المؤجلة؛إلى جانب كأس السودان؛ والمرحلة الأخيرة في سباق الترشح للدوري الممتاز؛

وقال شدد وفق ( سونا) إنهم بصدد تعديل اللائحة ليتم اللعب في مدينة واحدة بالنسبة للدوري الممتاز؛ وأضاف انهم شرعوا في إجراء الفحوصات الطبية وفق الموجهات والارشدات الصحية لتأكيد السلامة من الاصابة بفايروس كرونا؛إبتداءً بلاعبي المنتخبي الوطني الأول وجهازيهم الفني والاداري؛ حيث أتت كل الفحوصات سلبية؛ ومن ثم تم الفحص على (6) أندية في العاصمة الخرطوم منها (4) في الدوري الممتاز – الهلال، المريخ؛ الخرطوم الوطني؛ والأهلي الخرطوم؛ واثنان في المنافسة المؤهلة للدوري الممتاز وهما (توتي، وودنوباوي)؛ وقد أسفرت النتائج عن وجود (9) حالات وسط اللاعبين – إيجابية – لكن بعد إعادة الفحص؛ أتت كل النتائج – سلبية – وأردف البروف شداد انهم سيواصلون الفحص لبقية الأندية وإجماليها (17) في الممتاز تم إجراء الفحص لـ(4) منها؛ و(5) في المرحلة المشتركة تم إجراء الفحص لـ(2) منها؛ وذلك إبتداءً من نهاية عطلة العيد.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )