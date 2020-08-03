توقيع صلح بين الرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور

قّعت قبيلتا الرزيقات والفلاتة بجنوب دارفور، تفاقية صلح بينهما بعد الأحداث القبلية بينهما التي خلّفت عشرات القتلى والجرحى، بجانب خسائر مادية.
ووعد والي جنوب دارفور موسى مهدي لدى مخاطبته، فعاليات مؤتمر الصلح بتنفيذ كل بنود الاتفاقية فيما يلي حكومة الولاية،
وأعلن وفق صحيفة السوداني عن قيام مؤتمر للإدارة الأهلية بالولاية في قادمات الأيام بعد التشاور مع لجنة أمن الولاية لمناقشة كل القضايا التي تهم الولاية مع تنفيذ كل مطلوبات الإدارة الأهلية، شريطة أن يكون هناك حساب عسير في حال الإخفاق، مطالباً كل مواطني الولاية لا سيما قوى الحرية والتغيير بالوقوف معه لتنفيذ مُتطلبات الثورة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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