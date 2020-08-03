تعديل جدول مسابقات البطولات الافريقية

أقرت لجنة الطوارئ بالاتحاد الافريقي لكرة القدم الجدول المعدل لمسابقات الأندية الافريقية والتي تأجلت في ظل الآثار الناجمة عن جائحة كوفيد ١٩ . وقرر الاتحاد الافريقي عدم إقامة مباريات بنظام المربع الذهبي سواء في مصر أو المغرب، حيث تمثل أنديتها أطراف الدور نصف النهائي وهي الأهلي والزمالك (مصر) والرجاء البيضاوي والوداد البيضاوي (المغرب).

ويقام نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب ، حيث تلعب مباراتا الذهاب يومي 25 و26 سبتمبر 2020 بالمغرب على أن تلعب مباراتا الإياب يومي 2 و3 أكتوبر بمصر. وتطبيقاً لمبدأ العدالة ،

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وقرر (كاف) وفق ( سونا ) إقامة النهائي من مباراة واحدة على أرض محايدة في حالة تأهل فريق من مصر وآخر من المغرب . وسيكون خيار اللعب من دون جمهور مطروحا أمام الاتحاد الافريقي بالتشاور مع أصحاب المصلحة . و سيتم فتح باب التقديم لاستضافة المباراة النهائية للاتحادات الأعضاء باستثناء مصر والمغرب ،

ونوه كاف الاتحادات الراغبة التقدم بملف الطلب متضمناً ملعب المباراة والضمان الحكومي اللازم في موعد أقصاه 17 أغسطس 2020. وفي حالة تأهل فريقين من مصر أو فريقين من المغرب للمباراة النهائية، ستقام المباراة سواء في مصر أو المغرب في موعد مقترح يوم 16 أو 17 أكتوبر 2020. وتم وضع يوم 15 أغسطس 2020 كموعد نهائي لتأكيد جاهزية الاتحادات الأعضاء بجانب الاتحاد المصري لكرة القدم والجمعية الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي بطولة الكونفدرالية تقام مباريات نصف النهائي يوم 22 سبتمبر والنهائي يوم 27 من نفس الشهر بالمغرب وسيبقى نظام نصف النهائي كما هو من مباراة واحدة. ويواجه بيراميدز المصري هورويا الغيني يوم 22 في مركب محمد الخامس وفي نفس اليوم يواجه نهضة بركان المغربي مواطنه حسنية أغادير على ملعب مولاي عبدالله بالرباط.، ‏ويقام النهائي في ملعب مولاي عبد الله.، و قرر كاف ان تلعب جميع المباريات بدون جمهور..

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )