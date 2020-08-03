وجهت الإدارة العامة لشئون مياه النيل والخزانات في السودان اليوم الإثنين، تحذيرات لـ المواطنين والجهات المختصة لاتخاذ الحيطة والحذر من الارتفاع المتوقع لمنسوب المياه بعدد من الخزانات ودعتهم الى الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وفق وكالة "سونا" السودانية.



وستواصل اللجنة أعمالها لمتابعة موقف الفيضان اليومي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. تحذير هام من لجنة الفيضانات بالسودان بشأن ارتفاع منسوب المياه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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