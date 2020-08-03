إعلان صادم من الصحة العالمية!

مع ترقب الملايين حول العالم لحل ينهي الجائحة التي طالت أكثر من 18 مليون إنسان، عبر اعتماد لقاح يهزم الفيروس المستجد، أطلقت منظمة الصحة العالمية تصريحا صادما الاثنين ولفتت المنظمة الأممية التي واجهت سابقا انتقادات دولية عدة لطريقة تعاملها مع تلك الأزمة الصحية العالمية إلى أنه قد لا يكون هناك حل للجائحة إطلاقا.

كما حذرت وفق العربية نت من احتمال ألا يكون هناك “حل سحري” للقضاء على الفيروس التاجي الذي أصاب الملايين حول العالم رغم الآمال الكبيرة في التوصل للقاح ضد مرض كوفيد-19. وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في إفادة صحفية عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جنيف “لا يوجد حل سحري في الوقت الحالي وقد لا يوجد أبدا”.

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وكانت المنظمة الأممية حذرت قبل أيام من أن كورونا سيكون “طويل الأمد”، مشيرة إلى أن مستوى المخاطر العالمية للفيروس مرتفع للغاية كما دعت إلى استجابة وطنية وإقليمية ودولية لمواجهة الوباء، الذي رجحت أن تستمر آثاره لعقودإلى ذلك، رأت أن “معظم سكان العالم يمكن أن يتأثروا بالجائحة حتى أولئك الذين لا يقطنون في مناطق متضررة جداً.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )