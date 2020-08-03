والي الشمالية تكشف ملامح خطة العمل التنفيذي

استعرضت البروفيسور امال محمد عز الدين والي الولاية الشمالية مع وفد تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية ملامح خطة العمل التنفيذي خلال المرحلة القادمة .

وقال الناطق الرسمي بأسم تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية الشمالية الاستاذ الفاتح نجم الدين وفق ( سونا) إن الاجتماع شدد علي تحقيق أهداف الثورة و أهمية عمل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال وتأسيس عمل ديمقراطي مدني في الفترة الانتقالية، كما تناول الاجتماع الاهتمام بمعاش الناس وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.

وقد زارت والي الولاية الشمالية البروفيسور امال محمد عز الدين وعدد من القيادات عددا من أسر الشهداء ببعض مناطق محلية مروي وترحمت والي الولاية الشمالية علي أرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل تحقيق معاني الحرية والسلام والعدالة وحتي ينعم الشعب السوداني بالأمن والاستقرار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )