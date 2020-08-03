والي الجزيرة: الطرق الصوفية أحد ممسكات الوحدة الوطنية

قطع الدكتور عبد الله إدريس والي الجزيرة بأهمية دور مشائخ الطرق الصوفية في ترسيخ الدولة المدنية والتغيير في السودان.

جاء ذلك خلال زيارة له صباح اليوم لعدد من مشائخ الطرق الصوفية، شملت مسيد الشريف عبد الله ود الأبيض بمحلية أم القري ومنطقة أبو حراز بمحلية مدني الكبري ومسيد الشيخ محمد سرور الشيخ عبد المحمود الحفيان بمدينة طابت بمحلية الحصاحيصا يرافقه ممثلين لتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بالولاية.

وأشاد الوالي بمنهج الصوفية الوسطي ونبذ الغلو والتطرف ونشر قيم المحبة والتواضع.

وقال إن الصوفية من ممسكات الوحدة الوطنية والحفاظ على الشباب من الظواهر السالبة والدخيلة على المجتمع والإنحراف ،لافتاً الي دورها وإسهاماتها في تحقيق الأمن والتنمية.

وأعلن أن المرحلة المقبلة ستشهد إنفاذ جملة من الخطط لمعالجة القضايا العاجلة في إنجاح العروة الصيفية وإكمال الإستعدادات لطوارئ الخريف ومعالجة قضايا معاش الناس.

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ودعا الوالي المواطنين للإسهام بفاعلية في حكم الولاية عبر الخطط والبرامج والرؤي ومتابعة إنسياب السلع الإستراتيجية.

من جانبه دعا الشريف يوسف الشريف عبد الله ود الأبيض لمعالجة قضايا مشروع الجزيرة والنهوض به وتشغيل المصانع وفتح فرص توظيف الشباب ، فيما دعا الشيخ محمد سرور الشيخ عبد المحمود الحفيان الي تعزيز الأمن بمنطقة طابت وتحسين الخدمات الأساسية وفتح الخطط السكنية.

وكان الوالي قد قام بزيارة إجتماعية للأستاذ السر البشير كاسر القيادي السابق بإتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل في ستينيات القرن الماضي بمنطقة العمارة كاسر بمحلية الحصاحيصا حيث أكد الوالي أن واجب حكومة الولاية الوفاء لمن قدموا وخدموا البلاد بتجرد ونكران للذات.

وعبر كاسر عن سعادته بهذه الزيارة من قمة الولاية، داعياً للتضحية والعمل الدوؤب والإهتمام بالزراعة ومعالجة قضايا مشروع الجزيرة والصناعات التحويلية .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)