عاجل.. توقعات بأمطار غزيرة بالخرطوم ومعظم الولايات خلال 3 أيام

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الإثنين 3 أغسطس 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
حذرت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب أجزاء من ولايات الخرطوم، كسلا، الجزيرة، النيل الأبيض ، شمال وجنوب كردفان ، غرب ووسط وجنوب دارفور ، القضارف، الشمالية، النيل الأزرق، نهر النيل، البحر الأحمروسنار وذلك خلال اليوم الإثنين وحتى يوم غد الثلاثاء.
كما توقعت الهيئة هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية في أجزاء من ولايات القضارف، كسلا، سنار، الجزيرة، الخرطوم، النيل الأزرق، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى، جنوب ولاية البحر الأحمر والاجزاء الجنوبية لولاية نهر النيل وذلك خلال يوم الثلاثاء وحتى ظهيرة يوم الأربعاء المقبل.
و ناشدت الهيئة المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة كما دعت الساكنين بالقرب من مجاري المياة والخيران توخي الحيطة والحذر مع مراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار.
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