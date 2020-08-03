عاجل.. وفاة سياسي سوداني بفيروس كورونا

الإثنين 3 أغسطس 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 توفي اليوم الاثنين، وزير الدولة بالخارجية السابق، نجيب الخير عبد الوهاب بعد إصابته بفيروس (كورونا).

وأعلن الخير في حسابه بـ(فيسبوك) قبل اسبوع، إنه يتلقى العلاج بمستشفى فضيل بعد إصابته بـ(كورونا). وكتب نجيب قبل وفاته بيومين تدوينة له قال فيها ”نفرة عرفة من مستشفى فضيل، لم تتمكن الرئة المنهكة إلا أن تسمح بأن أكون ضمن النافرين لعرفة من مستشفى فضيل.. دعواتكم لُي بالعافية”.

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