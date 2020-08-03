الكويت تضع شرطا لاستقبال مواطني الدول “عالية الخطورة الوبائية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأحد، بيانا إلحاقيا حول حظر استقبال الركاب من 31 دولة من بينها مصر ولبنان وسوريا والعراق وإيران، على خلفية جائحة “كوفيد 19”.

وقالت الإدارة في تغريدة لها: “يمنع من دخول دولة الكويت، الركاب غير الكويتيين من جميع الجنسيات القادمين من الدول المحظورة سواء كان مباشرة من تلك الدول أو عن طريق الترانزيت عبر دول أخرى”.

وأوضحت أن الحظر ينطبق على المسافرين القادمين عبر الترانزيت، ما لم يستقروا في دولة غير محظورة 14 يوماً، مع إجرائهم فحص “PCR” بصلاحية 72 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى وصولهم إلى الكويت.

​وأعلنت دولة الكويت، أمس السبت، حظر الطيران التجاري القادم من عدة دول تعتبر “عالية الخطورة” بالنسبة لانتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)، من بينها دول مصدرة للعمالة إلى الكويت، كالهند وباكستان والفلبين ومصر.

وأوضح الطيران المدني عبر “تويتر”، أنه “بناء على تعليمات السلطات الصحية ونظرا للوضع والتداعيات المترتبة على انتشار فيروس كوفيد 19 بشأن الدول عالية الخطورة، فقد تقرر حظر الطيران التجاري القادم من الدول التالية، الهند – ايران – الصين – البرازيل – كولومبيا – أرمينيا – بنجلاديش – الفلبين”.

كما تم حظر الطيران التجاري القادم من سوريا وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وسيرلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيا الشمالية ومولدوفا وبنما وبيرو وصربيا ومونتنيغرو وجمهورية الدومنيكان وكوسوفو؛ حتى اشعار آخر.

وأجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد 2 آب/ أغسطس، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح.

وناقش الطرفان الترتيبات الخاصة بأوضاع الجاليتين المصرية والكويتية،​وأكد وزير الخارجية الكويتي خلال الاتصال أن قرار وقف رحلات الطيران من مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

واتفق الوزيران على أن يتواصل وزيرا الصحة في البلدين لتحديد الإجراءات الكفيلة بعودة الأمور إلى طبيعتها تسهيلاً لعملية التنقل والتواصل بين البلدين الشقيقين.