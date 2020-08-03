مبارك اردول يستنكر ما حدث للجنرال كباشي ويدين ان يشتم احد بأمه ويطلق على نفسه لجان مقاومة

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كتب مبارك اردول مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية مساء الأحد على حسابه بموقع فيسبوك (ما حدث للجنرال كباشي شي مرفوض جملة وتفصيلا، فلا يعتقد احد باسم الثورة ان يشتم احد بأمه ويطلق على نفسه لجان مقاومة).

وأضاف أردول بحسب ما نقلت عنه أخبار الخليج 365 (لجان المقاومة الثورية التي حرست الثورة وخاضت المواكب كانت تقوده بشرف واخلاق عالية وسلوك أولاد ناس تربوا على الفضيلة والأخلاق السمحة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)