أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 26 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:
– الداخلية تصدر قراراً بوقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية
– النائب العام يقف على موقع المقبرة الجماعية لضباط 28 رمضان
– انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من جميع هياكل قوى الحرية والتغيير
– اللاجئون السودانيون بالنيجر يحتجون لليوم الثالث رفضا للبقاء في الصحراء
– السودان: بيان الاتحاد الأفريقي حول سد “النهضة” متوازن ومقبول
– صحيفة اليوم التالي:
– السودان يسلم قيادة قوات شرق أفريقيا لرواندا في دورة جديدة
– القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمها أنصار النظام البائد
– رئيس هيئة الأركان يلتقي الملحق العسكري الأمريكي
– رئيس هيئة الأركان يشيد بالعلاقات السودانية الأردنية
– الخرطوم الوطني يواجه توتي في أول مباراة بعد جائحة “كورونا”
– الصيني يعود لتدريبات المريخ والمسلمي في الخرطوم
صحيفة الوطن:
– تجمع المهنيين يعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير
– مباحثات عسكرية سودانية أمريكية
– الجبهة الثورية تدعو لمراجعة قرار تعيين الولاة المدنيين
– القيادي بالحركة الشعبية التوم ابيني:سد النهضة له اثار كارثية على ولاية النيل الأزرق
– الحرية والتغيير :الحكومة فشلت وفقدت المصداقية
– صحيفة آخر لحظة:
– أوكتاي يكشف علاقته بشقيق للبشير والجيش
– (آخرلحظة) تنشر معلومات بشأن تعيين الولاة
– توقيف أجانب شاركوا في احتجاجات بالخرطوم
– (المهنيين ) يربك حسابات التغيير
– مسلحون يغتالون 20 مواطناً بدارفور
صحيفة أخبار اليوم:
– تجمع المهنيين ينسحب من هياكل الحرية والتغيير
– الصحة: تسجيل (83) اصابة جديدة وشفاء(35) وحالتي وفاة بالكورونا
– القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان
– مديرالشرطة يتفقد سير العمل بدائرة الأجانب بالجوازات والهجرة
– ولاة الولايات المدنييين يؤدون القسم بالاثنين
– صحيفة صوت الأمة:
– مباحثات عسكرية بين السودان وأمريكا
– تجمع المهنيين ينسحب من الحرية والتغيير
– القبض على أجانب شاركوا في تظاهرات الجمعة
– ترك يمهل الحكومة 48 ساعة لسحب ولاة كسلا والقضارف
– حمدوك يلتقي الولاة الجدد اليوم تمهيدا لاداء القسم
– صحيفة القوات المسلحة:
– رئيس هيئة الأركان يتفقد الفرقة 22 مشاة بغرب كردفان
– زادنا : ندعم الاقتصاد الوطني و نعمل تحت رقابة المالية
– السودان يتطلع لجولة حاسمة في مفاوضات سد النهضة
– القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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