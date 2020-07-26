أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد 26 يوليو 2020م

صحيفة السوداني:

– الداخلية تصدر قراراً بوقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية

– النائب العام يقف على موقع المقبرة الجماعية لضباط 28 رمضان

– انسحاب تجمع المهنيين السودانيين من جميع هياكل قوى الحرية والتغيير

– اللاجئون السودانيون بالنيجر يحتجون لليوم الثالث رفضا للبقاء في الصحراء

– السودان: بيان الاتحاد الأفريقي حول سد “النهضة” متوازن ومقبول

– صحيفة اليوم التالي:

– السودان يسلم قيادة قوات شرق أفريقيا لرواندا في دورة جديدة

– القبض على عناصر أجنبية شاركت في احتجاجات نظمها أنصار النظام البائد

– رئيس هيئة الأركان يلتقي الملحق العسكري الأمريكي

– رئيس هيئة الأركان يشيد بالعلاقات السودانية الأردنية

– الخرطوم الوطني يواجه توتي في أول مباراة بعد جائحة “كورونا”

– الصيني يعود لتدريبات المريخ والمسلمي في الخرطوم

صحيفة الوطن:

– تجمع المهنيين يعلن انسحابه من قوى الحرية والتغيير

– مباحثات عسكرية سودانية أمريكية

– الجبهة الثورية تدعو لمراجعة قرار تعيين الولاة المدنيين

– القيادي بالحركة الشعبية التوم ابيني:سد النهضة له اثار كارثية على ولاية النيل الأزرق

– الحرية والتغيير :الحكومة فشلت وفقدت المصداقية

– صحيفة آخر لحظة:

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– أوكتاي يكشف علاقته بشقيق للبشير والجيش

– (آخرلحظة) تنشر معلومات بشأن تعيين الولاة

– توقيف أجانب شاركوا في احتجاجات بالخرطوم

– (المهنيين ) يربك حسابات التغيير

– مسلحون يغتالون 20 مواطناً بدارفور

صحيفة أخبار اليوم:

– تجمع المهنيين ينسحب من هياكل الحرية والتغيير

– الصحة: تسجيل (83) اصابة جديدة وشفاء(35) وحالتي وفاة بالكورونا

– القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان

– مديرالشرطة يتفقد سير العمل بدائرة الأجانب بالجوازات والهجرة

– ولاة الولايات المدنييين يؤدون القسم بالاثنين

– صحيفة صوت الأمة:

– مباحثات عسكرية بين السودان وأمريكا

– تجمع المهنيين ينسحب من الحرية والتغيير

– القبض على أجانب شاركوا في تظاهرات الجمعة

– ترك يمهل الحكومة 48 ساعة لسحب ولاة كسلا والقضارف

– حمدوك يلتقي الولاة الجدد اليوم تمهيدا لاداء القسم

– صحيفة القوات المسلحة:

– رئيس هيئة الأركان يتفقد الفرقة 22 مشاة بغرب كردفان

– زادنا : ندعم الاقتصاد الوطني و نعمل تحت رقابة المالية

– السودان يتطلع لجولة حاسمة في مفاوضات سد النهضة

– القاء القبض على متهمين في قضية 28 رمضان

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)