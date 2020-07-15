التنمية الاجتماعية الأطفال في وضعية الشارع ظاهرة يجب أن تنتفي

وجه الدكتور أبوبكر كوكو ضحية مدير عام وزارة التنمية الإجتماعية ولاية الخرطوم الباحثين الإجتماعيين والنفسيين العاملين بالدور الإيوائية باجراء دراسات اجتماعية بمنهجية علمية تسبق عملية دمج الأطفال في وضعية الشارع باسرهم بغرض

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تسيهل عملية الرعاية اللاحقة لهم وتحقيق المصلحة الفضلي للطفل والأسرة معاً وتعالج جزور المشكلة التي ادت لوجود اطفال مشردين او فاقدي سند او متسولين جاء ذلك خلال زيارته صباح اليوم لكلاً من مدينة الخرطوم الإجتماعية ومركز طيبة

لتأهيل الأطفال في وضعية الشارع ومركز الرشاد لتصنيف فئات الرعاية الإجتماعية ووقف ضحية علي اقسام ومكونات تلك الدور وما يعتريها من مشاكل ومعوقات تحد من سير عملها واعداً ببذل اقصي جهد لتذليلها.

وبحسب إعلام الوزارة، كشف ضحية عن عزم الوزارة بجعل التدريب المهني ركناً اساسياً بالدور الإيوائية باعتباره أحد اعمدة برامج الحماية الاجتماعية وبه تتحقق أسمي سياسات الوزارة بتحويل كافة شرائح المجتمع من الرعاية الي التنمية والانتاج والاسهام في تطوير ونهضة البلاد .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)