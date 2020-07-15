مظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد “فساد” نتنياهو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شهدت إسرائيل تظاهرات حاشدة، يوم الثلاثاء، ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو بسبب ملفات فساد قدمت ضده.

ومن أمام منزل نتنياهو رفع المتظاهرون الأعلام السوداء وطالبوا برحيله، بسبب لوائح الاتهام التي قدمت ضده وما يعتبرونه فشله في التعامل مع أزمة الكورونا.

وسجلت إسرائيل مساء الثلاثاء، 1718 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وهو أعلى معدل إصابات يومي بالمرض تشهده البلاد منذ بدء الجائحة في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وحاول بعض المتظاهرين إزاحة الحواجز التي نصبتها الشرطة في المكان، ووقعت مواجهات عنيفة بينهم وبين أفراد الشرطة.

وألقى المتظاهرون البيض على رجال الشرطة وتم استدعاء قوات خاصة لتفريقهم من أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “فساد نتنياهو يكلفنا الصحة”، “توقف عن الانهيار – استقيل”، و”حكومة التدمير” وغيرها من العبارات.

وقالت الشرطة، إن مئات المتظاهرين توجهوا في مسيرة نحو مركز القدس وقاموا بإغلاق خط قطار كهربائي، كما ألقوا زجاجات على عناصر في قوات الأمن.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 متظاهرين قالت، إنهم شاركوا في إغلاق خط القطار الخفيف قرب منطقة الاحتجاجات.

وتعد هذه المرة الثانية للتظاهرات ضد نتنياهو، في غضون ثلاثة أيام، إذ نظم نحو عشرة آلاف مستوطن إسرائيلي داخل ميدان رابين وسط العاصمة تل أبيب، بسبب فساد حكومتهم في ملف فيروس كورونا المستجد.

سبوتنيك