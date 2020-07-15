(117) اصابة جديدة بفايروس كورونا و (11) ولاية لم تسجل إصابات

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 117 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة الى حالتى وفاة، و 176حالة تعافى وذلك بحسب التقرير الوبائي للوزارة الذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 و الصادر الثلاثاء وفقا لنتائج الفحوصات ليوم الجمعة 10 يوليو 2020م وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للاصابات منذ بداية الجائحة الى(10417) والوفيات الى(659)، فيما بلغت جملة المتعافين (5579) .

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وأشار التقرير الوبائي الى أن 11 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة ال 18 ولاية بالبلاد وسجلت الحالات الجديدة ولاية الخرطوم (61) حالة، ولاية الجزيرة (5) ، الشمالية (11) ، نهر النيل (27)، كسلا (4) ، البحر الأحمر(1) ،غرب كردفان (8) .فيما كانت حالتا الوفاة بولاية الخرطوم .

وسجلت حالات التعافي فى الخرطوم (144)، الجزيرة (13) النيل الأبيض(4) شمال دارفور (1) ، كسلا (2) ، القضارف (3) البحر الأحمر (3) و شمال كردفان (6).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)