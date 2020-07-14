إستقرار اللحوم الحمراء وإرتفاع البيضاء بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد بعض أصحاب الملاحم بالخرطوم استقرار أسعار اللحوم الحمراء وإرتفاع البيضاء وعزا التجار الزيادة لتراجع إنتاج الشركات وارتفاع سعر الصرف.

وأشارصاحب ملحمة بالخرطوم عثمان محمد وفق صحيفة (السوداني) إلى ارتفاع الاسعار لضعف الوارد من مناطق الانتاج بسبب الترحيل والاعلاف وارتفاع اسعار الماشية من مناطق الانتاج واحجامهم عن البيع ٫ مبينا ان سعر كيلو العجالي استقر في (500) جنيه والضان (600) جنيه.واشار إلى تراجع حجم العرض بسبب تذبذب الكهرباء والتي أضعفت المعروض خوفاً من الخسارة وقال صاحب ملحمة بالسوق المركزي يحيى ابراهيم ان سعر اللحم الصافي والمفروم استقر في سعر (500) جنيه للكيلو وقطعة الكبدة (600) جنيه ويباع كيلو العجالي (500) جنيه متوقعا زيادة في الاسعار أما الضان (800) جنيه للكيلووقال صاحب مركز دواجن ببحري عمر ابراهيم لـ(السوداني) إن هناك ارتفاعا في اسعار اللحوم البيضاء لارتفاع سعر الصرف وتراجع إنتاج الشركات خلال فترة الحظر٫ مبينا سعر كيلو الفراخ (250-300) جنيه أما طبق بيض المائدة بلغ (400-450) جنيها ٫ متوقعا ارتفاع الاسعار باستمرار تراجع إنتاج الشركات وارتفاع سعر الصرف انعكس على أسعار الاعلاف وأسعار الكتكوت المستورد. . المادة السابقة وقف التصديقات المؤقتة بالأسواق والمواقف بالخرطوم المقالة القادمة عمال صالات الموانئ يطالبون الحكومة بتعويضهم

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