هكذا رد ابن سلمان على قطر محاولا حفظ ماء وجهه بعدما جلطه حكم “العدل الدولية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

يستمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ـ الحاكم الفعلي للمملكة ـ في سياساته الصبيانية للتعامل مع الأزمات، وهو ما ظهر جليا في قرار السلطات السعودية السريع والمفاجئ بإلغاء ترخيص مجموعة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية القطرية في المملكة، وفرض غرامات مالية عليها في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي لصالح قطر في قضيتها مع دول الحصار.

وفي هذا السياق أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إلغاء ترخيص مجموعة قنوات “بي إن سبورت” الرياضية في المملكة، وفرض غرامات مالية عليها.

وقالت الهيئة العامة للمنافسة السعودية في بيان: إن “المحكمة الإدارية بدرجتيها الابتدائية والاستئناف أيدت قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة لتعاقب شركة مجموعة بي إن سبورت”- الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بغرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي (2.67 مليون دولار)، وفق صحيفة “عكاظ” المحلية.

وفي التفاصيل قررت المحكمة السعودية “إلغاء ترخيص الشركة المدعى عليها في المملكة نهائياً، بالإضافة إلى إلزامها برد جميع المكاسب التي حققتها نتيجة المخالفة، ونشر القرار على نفقتها”.

هذا وزعمت الهيئة السعودية أن مجموعة قنوات “بي إن سبورت تستغل وضعها المهيمن لتحتكر حق الراغبين في الاشتراك لمشاهدة بثها الحصري عبر إجبار الراغبين في الاشتراك لمشاهدة الباقة على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية”، بالإضافة لمزاعم أخرى.

ويأتي هذا القرار بعد إنصاف قضاة محكمة العدل الدولية بلاهاي لقطر، ورفضهم بالإجماع الدفوعات التي قدمتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين بعدم اختصاص إيكاو بالنظر في القضية.

وأكدت المحكمة في الجلسة التي انعقدت في لاهاي أن مجلس “إيكاو لم يخطئ عندما رفض طعون الدول الأربع بعدم اختصاصه بالنظر في شكوى قطر بشأن الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية حين حظرت جميع الطائرات القطرية من التحليق فوق أراضيها أو الهبوط في مطاراتها”.

من جانبه سخر الكاتب والناشط القطري المعروف ماجد محمد الأنصاري، من صبيانية ابن سلمان وغرد:”يصدر قرار محكمة العدل ضدهم فيصرخون بإلغاء ترخيص بي ان سبورت .. أطفال في كراسي الحكم”

وكانت منظمة التجارة العالمية حكمت لصالح دولة قطر في يونيو الماضي، بشأن قناة القرصنة “بي آوت كيو” لحقوق بث قنوات “بي إن سبورت”، مؤكدة أن السعودية انتهكت حقوق الملكية الفكرية للقناة التي تمتلكها الدوحة.

وخلصت لجنة فض النزاع إلى أنّ السعودية قد انتهكت قانون منظمة التجارة العالمية، وأن عليها “تصحيح تدابيرها حتى تصبح متوافقة مع التزاماتها لاتفاقيات المنظمة”.