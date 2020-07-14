صورة وزيرة المالية المكلفة مع وفد الثورية بقيادة ياسر عرمان تثير تساؤل.. هل إنتهت جائحة كورونا في السودان ؟

أثارت صورة لوزيرة المالية المكلفة في السودان، هبة محمد علي مع وفد الجبهة بقيادة الأستاذ ياسر عرمان يوم الإثنين، موجة من التعليقات على صفحات التواصل الإجتماعي.

وإستغرب بعض من رواد التواصل بحسب رصد صحيفة أخبار الخليج 365 ،على عدم الإلتزام بالتباعد الجسدي في لقاء الوزيرة مع وفد الجبهة الثورية مع خطورة إنتشار جائحة كورونا في العالم والسودان وكذلك عدم إلتزام الوفد بلبس الكمامات الصحية، وتساءل البعض هل إنتهت جائحة كورونا في السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)