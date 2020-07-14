أثارت صورة لوزيرة المالية المكلفة في السودان، هبة محمد علي مع وفد الجبهة بقيادة الأستاذ ياسر عرمان يوم الإثنين، موجة من التعليقات على صفحات التواصل الإجتماعي.
وإستغرب بعض من رواد التواصل بحسب رصد صحيفة أخبار الخليج 365 ،على عدم الإلتزام بالتباعد الجسدي في لقاء الوزيرة مع وفد الجبهة الثورية مع خطورة إنتشار جائحة كورونا في العالم والسودان وكذلك عدم إلتزام الوفد بلبس الكمامات الصحية، وتساءل البعض هل إنتهت جائحة كورونا في السودان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر صورة وزيرة المالية المكلفة مع وفد الثورية بقيادة ياسر عرمان تثير تساؤل.. هل إنتهت جائحة كورونا في السودان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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