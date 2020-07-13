بالصورة: شاب سوداني يرفع لافتة بالخارج مطالباً بـ«حقوق المثليين» في السودان يثير حفيظة رواد مواقع التواصل

أثار شاب سوداني مثلي يدعى “أحمد عمر” يرفع لافتة في أحد شوارع المدن الاوروبية مطالباً بحقوق المثليين في السودان، أثار حفيظة وسخط أعداد من رواد مواقع التواصل في السودان.

وبحسب صحيفة السودني، ظهر “أحمد” في صورة لوحده رافعا علم السودان بيد، وبالأخرى رافعا شعار المثليين أو ما يعرفوا ب “الشواذ جنسيا”، وقد كتب على لافتته « لن تصبح مدنية ولن تكون حرية سلام عدالة، حتى تتساوى كافة الحقوق المرأة الطفل المثليين المثليات عابري الجنس، مزدوجي الميول، والقائمة تطول…».

Advertisements

وانهالت تعليقات الإدانة والتهكم والسخرية من المطالب في مجتمع مسلم محافظ، ولاقت الصورة سخطاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بوصفها تتنافى مع القيم الإسلامية ومخالفة لشرع الله وقيم واعراف المجتمع السوداني.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)