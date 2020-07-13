عاجل.. الحكومة تؤكد أهمية إنشاء آلية مسئولة لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين

الإثنين 13 يوليه 2020

ترأس السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء، المشرف على الآلية الوطنية لحماية المدنيين، اجتماع الآلية اليوم ،الاثنين، حيث ناقش مصفوفة الخطة الوطنية لحماية المدنيين، والتي اشتملت على العديد من المحاور أبرزها معالجة قضايا النازحين واللاجئين، وآليات فض النزاعات، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، ومكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وقضايا الرحل وتطوير الرعاة.



وذكر مجلس الوزراء، في بيان، أن الاجتماع أكد على ضرورة تسريع وتيرة عمل فرق العمل بالآلية وأهمية إنشاء آلية ولائية مسئولة عن تنفيذ المصفوفة على مستوى كل ولاية، فضلا عن تكثيف الرسالة الإعلامية لعكس نشاط الآلية والتعريف بأهدافها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، أصدر قرارًا بتشكيل الآلية الوطنية لحماية المدنيين تحت إشراف وزير شئون مجلس الوزراء، وبرئاسة وزير الداخلية الفريق شرطة الطريفي ادريس.