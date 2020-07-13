الخرطوم توفر خراف الاضاحي للعاملين بالاقساط

الخليج 365 : اكملت ولاية الخرطوم اجراءات توفير خراف الاضاحي للعاملين بالولاية واهابت اللجنة العليا العاملين والراغبين في الحصول على خراف الاضاحي تسليم كشوفات العاملين الراغبين الى مقررية اللجنة بوزارة المالية والاقتصاد بولاية الخرطوم في موعد اقصاه نهاية غدا الثلاثاء واكد اسماعيل الازهري ابراهيم مدير الادارة العامة للشؤون المالية والادارية بامانة الحكومة – رئيس اللجنة العليا ان هذا المشروع ياتي في اطار توجيهات والي الولاية واشراف الطيب محمد الشيخ العام لحكومة الولاية ضمن برنامج تخفيف اعباء المعيشة على العاملين بوحدات الولاية المختلفة .. مشيرا الى ان اللجنة العليا وقعت اتفاقا مع محفظة قوت العاملين القومية لتوريد خراف الاضاحي للعاملين باقساط لمدة عشرة اشهر بقيمة ١٣٧٥٠ ج للخروف زنة ٣٨ – ٤٠ كيلو يتم تسليمها لمناديب المؤسسات باربعة مواقع “موقعين بالخرطوم الكبرى وموقع بكل من بحري الكبرى وامدرمان الكبرى مؤكدا ان الجهود قد بذلت لتامين استلام الوحدات في موعد اقصاه الثلاثين من الشهر الجاري.

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