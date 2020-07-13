تسجيل (67) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و(7) وفيات

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل 67 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالاضافة إلى 7 حالات وفاة، ومتعافي 62 حالة.

وذلك حسب التقرير الوبائي للوزارة الصادر اليوم وفقاً لنتائج الفحوصات ليوم الخميس 9 يوليو 2020. وبذلك يرتفع اجمالى العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (10316) والوفيات إلى (657)، فيما بلغت جملة المتعافين (5403) متعافى.

وبحسب (سونا)، سجل التقرير الوبائي 14 ولاية لم تسجل إصابات جديدة من جملة الـ18 ولاية بالبلاد.

وسجلت الحالات الجديدة بولاية الخرطوم (10) حالات، ولاية الجزيرة (24)، كسلا (22)، البحر الأحمر (11).

و بلغت الوفيات (7) الخرطوم وفاة واحدة، ولاية الجزيرة وفاة واحدة ،كسلا (3) ،وولاية البحر الأحمر (2).

فيما سجلت حالات التعافى حسب الولايات فى الخرطوم (44)، الجزيرة (15) النيل الأبيض (1) حالة، نهر النيل (1)، البحر الأحمر(1).

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وتشير الوزارة إلى ان الفحص المعملى تم فى أربعة معامل حيث بلغت جملة العينات المفحوصة (343) وبلغ إجمالى العينات المفحوصة لأول مرة (343) فيما بلغ عدد العينات الموجبة لأول مرة (67) بنسبة إيجابية بلغت 19.5٪.

وتشير وزارة الصحة الاتحادية إلى أنها تعمل حسب البرتكول المحدث لحالات التعافى والخروج من العزل، كما يعمل الفريق الاتحادى مع إدارات الوبائيات الولائية على المراجعة الدورية والتحقق من البيانات اليومية التراكمية.

وتنوه الوزارة إلى أن من ضمن نتائج الحالات، (حالتين) وافدة إلى ولاية الخرطوم من ولاية كسلا، وأنه تم تعديل تراكمي حالات ولاية جنوب كردفان من 15 إلى 14 حالة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطواريء الصحية والبقاء في المنازل وتطبيق الارشادات الوقائية (التباعد الاجتماعي – غسل اليدين – آداب العطس والسعال، فضلاً عن التبليغ الفوري) ومتابعة التقارير اليومية حول الوبائيات على موقع الوزارة على الفيسبوك وموقع مرصد السودان الصحى الخاص بجائحة كورونا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)