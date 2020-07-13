عاجل.. تعليق من المستشار الإعلامي لـ"حمدوك" على أمر هام

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الإثنين 13 يوليه 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، فائز السليك إن هناك خلطاً في إطلاق صفة مستشار من قبل وسائل الإعلام، موضحاً أن لرئيس الوزراء مستشاراً اقتصادياً، ومستشاراً لملف السلام، ومستشاراً أمنياً، ومستشاراً إعلامياً، نافياً وجود “3” مستشارين إعلاميين لرئيس الوزراء أو مستشار سياسي.
وأكد السليك عدم وجود تضارب أو تغول من المستشارين على أيّ ملفات تتعلق بالوزراء، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع كل الوزارات، وأردف: عملنا في الأساس داخل مكتب رئيس الوزراء من صلاحيات وتحركات وليس خارجهُ، وعمل المستشارين يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات أكثر من العمل التنفيذي.
ويصف السليك ، عدد المستشارين الحاليين “بالعادي”، لجهة أن أيّ رئيس لديه مستشارون في القضايا الكبيرة وذلك على أساس ديمقراطية القرار وجمع المعلومات لرئيس الوزراء.
ويشغل البراق النذير منصب سكرتير صحفي، داليا الروبي مسؤولة وحدة الإعلام والاتصال، الشيخ خضر، كبير مستشاري رئيس الوزراء والمسؤول عن الأعمال الإدارية والإجرائية، أما أمجد فريد فيشغل منصب مساعد كبير مستشاري رئيس الوزراء.
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