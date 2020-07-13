أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين من البنك المركزي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : –فيما يلي اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقا لبنك السودان المركزي :- شراء شراءبيع متوسط الدولار 55 55.275 55.1375 الين الياباني 0.5144 0.517 0.5157 الجنيه الاسترليني 69.6555 70.0038 69.8296 الفرنك السويسري 58.5299 58.8225 58.6762 الدولار الكندي 40.5485 40.7512 40.6499 كرونة السويدية 6.0036 6.0336 6.0186 الكرونة النرويجية 5.8584 5.8877 5.873 Advertisements الكرون الدنماركي 8.3715 8.4134 8.3924 الدينار الكويتي 177.6486 178.5368 178.0927 الريال السعودي 14.6655 14.7388 14.7022 الدرهم الاماراتي 14.975 15.0499 15.0124 الريال القطري 15.1099 15.1854 15.1477 الدينار البحريني 145.8112 146.5403 146.1757 ريال عماني 142.82 143.5341 143.1771 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776 75.174 74.9758 الدولار الحسابي (مصر) 4.6732 4.6823 4.6778 اليورو 62.3453 62.657 62.5011

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