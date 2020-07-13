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أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني اليوم الإثنين من البنك المركزي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

–فيما يلي اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني وفقا لبنك السودان المركزي :-

 شراء          شراءبيع           متوسط

الدولار                   55      55.275     55.1375

الين الياباني         0.5144        0.517      0.5157

الجنيه الاسترليني     69.6555   70.0038   69.8296

الفرنك السويسري     58.5299   58.8225   58.6762

الدولار الكندي 40.5485   40.7512   40.6499

كرونة السويدية       6.0036     6.0336     6.0186

الكرونة النرويجية     5.8584     5.8877     5.873

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الكرون الدنماركي     8.3715     8.4134     8.3924

الدينار الكويتي       177.6486  178.5368  178.0927

الريال السعودي      14.6655   14.7388   14.7022

الدرهم الاماراتي      14.975     15.0499   15.0124

الريال القطري 15.1099   15.1854   15.1477

الدينار البحريني      145.8112  146.5403  146.1757

ريال عماني   142.82     143.5341  143.1771

الوحدة النقدية لدول الكوميسا 74.7776   75.174     74.9758

الدولار الحسابي (مصر)     4.6732     4.6823     4.6778

اليورو       62.3453   62.657     62.5011

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