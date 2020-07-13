عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاثنين 13 يوليو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

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النيل الدولية

اكتمال اختيار الولاة لـ(13) ولاية ومشاورات لإستكمال القائمة

لجنة قبول المحامين تستأنف أعمالها الاربعاء

المؤتمر السوداني يقرر المشاركة في الحكومة الانتقالية

شمال دارفور: لا يوجد اعتصام في كتم

الخرطوم تشكو من غياب المواصلات العامة وغلاء التعرفة

مواصلات الخرطوم:20 جنيه تعرفة موحدة لبصات الشركة للخطوط الطويلة

قلوبال قروب: مستعدون لتمويل مشروع الجزيرة

السوداني الدولية

بعد وقفة احتجاجية بـ(المتمة)..تصعيد قانوني لقضية مواطن اعتدى عليه نظاميين

وزارة الطاقة تدشن العمل بضوابط جديدة ونظام إلكتروني لمنح تصاديق الوقود

الأبحاث الجيولوجية: لا نسعى للدخول في خلافات مع أي جهة

غرفة كورونا تُطالب بتشديد الحظر بعد السادسة مساءً

المؤتمر السوداني يقرر المشاركة في السُلطة الانتقالية

الجزولي: إلغاء الحدود استجابة ل40 إمرأة والشارع لغة تفهمها قحت والعسكر

اليوم التالي

فض إعتصام محلية كتم شمال دارفور غربي السودان والمواطنون يحرقون مقر رئاسة شرطة المحلية

آخر لحظة

عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً بالبحر الاحمر

تشديد الإجراءات الصحية للاعبي المنتخب

اللجنة المنظمة تحدد خيارات الممتاز.. وتقرر تكملة كأس السودان

الخرطوم تقرر تشديد الحظر بعد (6) مساء وتطلق تحذيرات

الأبحاث الجيولوجية : لانسعي للدخول في خلافات مع اي جهة

تكوين لجان لتقديم توصيات لازالة التمكين

التربية استقرار الاوضاع في اليوم الاول لامتحانات الاساس

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أخبار اليوم

أحداث مؤسفة في كتم ومواجهات مع الشرطة وإجتماع مهم للجنة أمن الولاية

وزير العدل مولانا الدكتور نصر الدين عبد الباري : القانون يجرم الدعارة وكورونا اخرت محاكمة رموز النظام المباد

في اليوم الأول لامتحانات شهادة الاساس… .القرآن ارتاح نفوس الطلاب والامهات شكلن حضور لافت جوار المراكز

حركة الإصلاح الان تصدر بيانا حول تعديلات القانون الجنائي

مواصلات الخرطوم:20 جنيه تعرفة موحدة لبصات الشركة للخطوط الطويلة

صحيفة الوطن

وجدي صالح :الطيب مصطفى اعتقل بقانون الثوار ولن نتراجع عن التفكيك

عبد الحي :على الجيش والقوات النظامية عدم طاعة البرهان

طعن في المحكمة الدستورية ضد تعديلات القوانين الأخيرة

البنك الزراعي يستلم أكثر من (٣) مليون جوال قمح

السوداني

أمين هيئة الانصار : تعديل القوانين يؤدي بالبلاد للهاوية

الداخلية :تعديلات القوانين تتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للتنفيذ

نقابة الأطباء الشرعية: قرار إقالة أكرم” مجحف”

صوت الأمة

اختيار الولاة لـ (13) ولاية ومشاورات لإستكمال القائمة

غرفة الطوارئ تدعو إلى تشديد الحظر الصحي مساءً

اتفاق سوداني أثيوبي لتوفير (300) ميقاواط كهرباء

المؤتمر السوداني يقرر المشاركة فى مجلسي السيادة والوزراء

وكالة السودان للأنباء “سونا”

صديق تاور يؤكد حرص الدولة على تعزيز الوحدة الوطنية

لجنة أمن ولاية شمال دارفور تصدر بيانا حول احداث كتم

تاور يشهد اليوم توقيع اتفاق (القلد) بين النوبة والبني عامر بحلفا الجديدة

لجنة قبول المحامين تستأنف أعمالها الاربعاء

انعقاد جلسة تفاوض ثلاثية لوزراء الري حول سد النهضة

المجلس المركزي للمؤتمر السوداني يقرر المشاركة في الحكومة الانتقالية

الضى :قرار بتكوين (٤) لجان إستشارية لتقديم توصيات لازالة التمكين

(Global group) تعلن إستعدادها لتمويل مشروع الجزيرة والمؤسسات الزراعية

البنك الزراعي يستلم3.551.417.جوال قمح

تدشين العمل بمطاحن سنار لطحن 1800 جوال دقيق مدعوم يوميا

الشركة السودانية للتعدين تدشن ورشة تدريب للمديرين العامين

مجاهد العطايا: فوائد متعددة للسودان من سد النهضة

محمد ضياءالدين: إكتمال تأهيل (100)بص والشروع فى استيراد (1000)اخرى

مواصلات الخرطوم:20 جنيه تعرفة موحدة لبصات الشركة للخطوط الطويلة

محلية الفاشر تشدد علي ضرورة تجويد العمل بالمسالخ

والي شمال كردفان يتفقد ميدانيا طلمبات الوقودوصالة خدمات الجمهور

قرار باعفاء وتعيين مدير للادارة العامة للتجارة والتعاون بشمال كردفان

700 طالب وطالبة من ذوي الإحتياجات الخاصة يجلسون لامتحانات الأساس

المدير التنفيذي لبحري يعد بمعالجة إشكالات عمال النفايات

ترتيبات لإفتتاح مدينة النور للسجون والإصلاح بالنيل الابيض

انتظام اعمال الصيانة بطريق الخرطوم كوستي تندلتي

الضي يقف على بداية امتحانات الاساس ويطمئن على الضوابط الصحية

القضارف تكمل ترتيباتها لانطلاقة امتحانات الاساس فى 18يوليو

الصحة بالشمالية تؤكد استقرار الوضع الصحى بالولاية

الارصاد: انخفاض الحرارة بمعظم البلاد مع احتمال الامطار بالولايات الغربية