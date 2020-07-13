شركة مواصلات الخرطوم : تحدد تعرفة موحدة لبصات الشركة للخطوط الطويلة

الخليج 365 :

أعلنت شركة مواصلات الخرطوم عن تشغيل 200 بص بكل الخطوط بولاية الخرطوم بتعرفة موحدة 20 جنيه، بهدف الحد من المغالاة التي تشهدها تعرفة المواصلات بالولاية هذه الأيام . وأوضح المهندس هشام أبوزيد مديرإدارة الحركة والتشغيل بالشركة في منبر (سونا) مساء اليوم، أنه سيتم توزيع البصات على الخطوط الطويلة البالغ عددها 20 خط بمعدل عشرة بصات لكل خط، وتوقع أبو زيد أن تنقل بصات الشركة 288 ألف مواطن في اليوم من المواقف الرئيسية مع مراعاة خدمة الخطوط الأخرى ضمنيا، وأضاف أن حجم الطلب المتوقع ما بين 400 و450 ألف مواطن . وقال مدير إدارة الحركة والتشغيل بالشركة أن الخطة التشغيلية تستوعب الحراك الكبير للمواطنين في الفترة المقبلة بعد إعادة تصميم الخطة لتخدم مراكز المدن والوصول لأبعد المناطق، وكشف عن جهود للشركة منذ السابع عشر من أبريل الماضي في نقل الكوادر الصحية الى 53 مستشفى و54 مركز صحي بترحيل 368 ألف راكب ذهابا وإيابا، وذلك في إطار جهودها الحد من جائحة كورونا، مبينا التجاوب مع الورديات العاملة بالمستشفيات خلال تلك الفترة . ودعا المهندس هشام أبو زيد الى تكامل الأدوار بين كل القطاعات لتخفيف حدة الضغط علي المواطن .