اكتمال اختيار الولاة لـ 13ولاية ومشاورات وباقى 5 لاستكمال القائمة

الإثنين 13 يوليه 2020

واصل رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، مشاوراته مع القوى السياسية والاجتماعية المختلفة بشأن تعيين الولاة المدنيين، وقد اثمرت المشاورات عن حسم اختيار الولاة لـ(13) ولاية، فيما لا تزال المشاورات جارية لحسم الأمر في الولايات الخمس المتبقية.



وقال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة في بيان صحفي، إن الاجتماعات والمشاورات استمرت طوال الأيام الماضية صباحا ومساءا، وشملت قوى الحرية والتغيير والمكونات الاجتماعية في الولايات والإدارات الآهلية والطرق الصوفية، كما شملت بعض الأكاديميين وقدامى الإداريين ومستشاري رئيس الوزراء.

وأدت الظروف الأمنية والنزاعات القبلية الحادة في بعض الولايات إلى تعقيد أمر اختيار الوالي وجعلت المشاورات تتجه نحو خيارات جديدة، كما يواجه اختيار بعض الولاة من النساء صعوبات شديدة ومقاومة من بعض الولايات والقوى السياسية، ورغم هذا يحرص رئيس الوزراء على عدم فرض رغبة المركز على الولايات وعلى تعيين ولاة مقبولين من المكونات المختلفة في الولايات.