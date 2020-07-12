أمين هيئة الانصار : تعديل القوانين يؤدي بالبلاد للهاوية

قال الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبّو، أن إلهاء الناس بتعديل القوانين التي لا علاقة لها بالمهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، يزيد من الاستقطاب ويفتح الباب لفتنة تؤدي بالبلاد للهاوية.

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وقال أبّو في تغريدة له على “تويتر” وفق صحيفة السوداني إن مهام الفترة الانتقالية محددة بالمحافظة على الحريات العامة وكرامة الإنسان، وتحقيق السلام وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )