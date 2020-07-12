التاريخ: 12-يوليو-2020
0 مشاهدة
قال الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبد المحمود أبّو، أن إلهاء الناس بتعديل القوانين التي لا علاقة لها بالمهام المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية، يزيد من الاستقطاب ويفتح الباب لفتنة تؤدي بالبلاد للهاوية.
وقال أبّو في تغريدة له على “تويتر” وفق صحيفة السوداني إن مهام الفترة الانتقالية محددة بالمحافظة على الحريات العامة وكرامة الإنسان، وتحقيق السلام وتهيئة المناخ لانتخابات حرة ونزيهة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر أمين هيئة الانصار : تعديل القوانين يؤدي بالبلاد للهاوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.