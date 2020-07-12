“تدمير كل المنشآت النفطية”… أقوى تهديد عسكري من “أنصار الله” إلى السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن القيادي في جماعة أنصار الله ، اللواء عبد الله يحيى الحاكم، قرب السيطرة على مدينة مأرب شمال شرق العاصمة اليمنية صنعاء، مركز قيادة الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، وحذر التحالف العسكري الداعم للجيش اليمني من أي مساس بالمنشآت النفطية.

القاهرة – سبوتنيك. ووفقاً لموقع وزارة الدفاع بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من “أنصار الله” في صنعاء، اليوم الأحد، قال الحاكم، وهو رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع العسكري: “نحن اليوم نقف ومعنا كل قبائل اليمن وفي طليعتهم أحرار محافظتي مأرب والجوف على مشارف مدينة مأرب، وقريبًا جدًا سيتم دخولها واستعادتها إلى صف الوطن”.

وحذر اللواء الحاكم، التحالف العربي من استهداف المنشآت النفطية في مأرب، قائلا “ذراعنا قوية وطويلة قادرة على أن تمتد إلى كل منشآتهم النفطية والاقتصادية وتدميرها بالكامل، وقادرون على رد الصاع صاعين بل وأكثر”، في إشارة إلى استهداف منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية حال تعرض مصافي صافر بمأرب للقصف.

وذكر القيادي العسكري في صنعاء، أن القدرات الاستخباراتية لجماعة أنصار الله، “تجاوزت الجبهات الحدودية ووصلت إلى عمق عواصم العدوان وإلى غرف عملياتهم السرية ومراكز حربهم الإلكترونية ومنظومات اتصالاتهم المشفرة”.

وأشار إلى “امتلاك القوات المسلحة بنك أهداف هامة وحيوية وبعيدة المدى”.