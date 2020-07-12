الداعشي الجزولي: الشارع هو اللغة التي تفهمها قوى الحرية والتغيير والعسكر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس حزب القانون والتنمية د. محمد علي الجزولي ان إلغاء الحدود من قبل وزارة العدل جاء استجابة لمطالب 40 إمرأة نفذن وقفة إحتجاجية أمام العدل لإزالة عقوبة الدعارة؛ لافتاً إلى إعطاء حكومة حمدوك الحق لهن في التجمع والتظاهر والتعبير وان الحكومة تستجيب لحماية موكبهن ويجدن حسن الاستقبال.

وقطع الجزولي في بيان له (أمس) بأن الشارع هو اللغة التي تفهمها قوى الحرية والتغيير والعسكر، دفاعاً عن قيم وسيادة البلاد ووحدة أراضيه ونزاهة قضائه ونياباته

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