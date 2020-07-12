خبير عسكري (صديق المخلوع) يحذر من مخطط لتقسيم البلاد عبر انفصالات جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: حذر الخبير العسكري اللواء (م) المعز عتباني من مخطط لتقسيم البلاد عبر انفصالات جديدة. ودعا القوى السياسية اليمينية واليسارية لوضع يدها بيد القوات المسلحة لرفض مخطط الانفصالات والتقسيم واضاف:” مايدار الان خطير للغاية ضعوا ايديكم بأيدي جيشكم وارفضوها”. وقال العتباني على صفحته بالفيسبوك ، إن ما يحاك الآن سيناريو يشابه تفصيل و حياكة إنفصال الجنوب. وان اعظم فرصة امام الجميع الوقوف يداً واحدة ضد انفصال أي جزء من أرض و تراب الوطن .وقال العتباني إن القضية الان ليست محاصصة واتهامات متبادلة او تغييرات في الحكومة واصلاحات في الاقتصاد ولكنها اضحت الان قضية وطن إمام ان يبقى كاملاً او يقسم .

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