حركة الاصلاح الان : تعديلات القانون الجنائي عمل لا مشروعية له ولا مسنودية، ككل عمل يتم في الظلام

اعلنت حركة الاصلاح الآن عن رفضها القاطع للتعديلات التى تمت على القانون الجنائي وقالت فى تعميم صحفي جاء فيه :

في إصرار عجيب على ارتكاب الأخطاء وتكرارها دون نظر عاقل إلى عواقبها، أصدرت الحكومة عدداً من التعديلات على القانون الجنائي، مسّت قضايا مهمة وحسّاسة صارت جزءاً لا يتجزأ من الإرث القانوني والدستوري في السودان. لم تجز تلك التعديلات أية مؤسسة دستورية منتخبة أو غير منتخبة ولم يسبقها جدل، أو تداول، أو مناظرة، أو سعي نحو توافق وطني يضمن دستورية التشريعات وحجيتها، وأهليتها للتطبيق. ولم يعلم المواطنون، ولا المجتمع السياسي شيئاً عن تلك التعديلات ولا هم شاركوا في نقاشها وتمحيصها وتفنيدها.

وحتى يعلم المواطنون الحقيقة كاملة فإن الذين عكفوا على تلك التعديلات وأجازوها هم بعض أشخاص، اجتمعوا بليل وفعلوا فعلتهم بغير تفويض من شخص أو مؤسسة ذات تكليف أو سلطان معتمد.

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وقالت الحركة بحسب صحيفة السوداني، صدرت التعديلات والبلاد تتهاوى أساساتها ويتشتت بنيانها تحت ضربات الحرب وإجراءات الحصار الاقتصادي، والمحاولات المشبوهة لإضعاف القوات المسلحة عبر دعوات إعادة الهيكلة. ولم تكلف الثلة التي أشرفت على التعديلات نفسها للنظر في مآلات فعلها على فرص تحقيق السلام الذي ما ينفك ينفر ويهرب كلما مددنا أيدينا نحوه، أو لاختبار صحة وعدها المكذوب بالإصلاح الاقتصادي وتعويلها الخاسرعلى من يزعمون أنهم أصدقاء السودان.

هذه التعديلات والطريقة التي أجريت بها عمل لا مشروعية له ولا مسنودية، ككل عمل يتم في الظلام، وهو عمل مكتوب عليه الموت ولعنة التاريخ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)