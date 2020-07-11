إطلاق إسم الأميرة دعاء على مركز لصحة المرأة بالسودان

أطلق إسم سمو الأميرة دعاء بنت محمد الرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية، على مركز صحة المرأة في السودان بالعاصمة الخرطوم، وذلك في إطار الحملة الدولية لنشر مراكز الكشف المبكر عن سرطان الثدي، في عدد من الدول العربية والأفريقية.

وقالت الدكتورة رسل النعيمي المتحدثة الرسمية باسم هيئة المرأة العربية بحسب (سونا)، إن القرار جاء تعبيراً عن التقدير العالي لمسيرة الأميرة دعاء بنت محمد الطويلة في الانخراط في سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتعلق بتنمية دور المرأة والنشء الجديد والسلام العالمي، إضافة إلى الاعتزاز بمبادرتها الكريمة، بتحمل جميع نفقات تشييد وتجهيز مركز صحة المرأة في السودان.

وأضافت النعيمي إنه في إطار الخطة السنوية الموضوعة للحملة الدولية لعام 2020 و2021، سوف تترأس الأميرة دعاء بنت محمد الرئيس الأعلى لهيئة المرأة العربية، وفداً من سفيرات النوايا الحسنة وفريق إداري من الحملة بصحبة وفد إعلامي لزيارة أربعة دول عربية، مطلع شهر سبتمبر القادم لوضع حجر الأساس وانطلاق أشغال البناء لأربعة مراكز لصحة المرأة في كلا من جمهورية جزر القمر، وجمهورية السودان، والمملكة الأردنية، ودولة فلسطين.

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الجدير بالذكر أن هيئة المرأة العربية وعبر صندوق المرأة للتنمية التابع لها، سيتولى عملية الإشراف على البناء والتجهيز والإدارة والتشغيل لهذه المراكز، بهدف الحفاظ على الجودة والإستمرارية.

كما تطوعت أعداد كبيرة من الطبيبات العربيات ومن بعض دول العالم، للمساهمة في إدارة وتشغيل تلك المراكز الصحية، بحسب الآلية التي وضعتها إدارة الحملة.

وستقدم المراكز جميع خدمات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسرطان المبايض والصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض والأوبئة بصورة مجانية، كما تتوفر لكل مركز طبي عربة طبية مجهزة ومتنقلة لتقديم نفس الخدمات إلى النساء في المناطق النائية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة أن انطلاق أشغال المراكز الأربعة والتي تم تدبير تمويلها من مساهمين ومساهمات تحملوا نفقاتها كاملة وتم تسمية تلك المراكز بأسمائهم اعتزازاً وعرفاناً بمبادراتهم الطيبة، يأتي كجزء من مخطط الحملة لأنشاء 25 مركزاً في 25 بلداً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)